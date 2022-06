L’Assemblée populaire nationale (APN) n’a pas perdu de temps hier en adoptant au pas de charge le projet de loi sur l’investissement. Le texte annonce un climat des affaires plus attrayant et exprime le pari de l’Exécutif d’ouvrir la voie aux entreprises et aux détenteurs de capitaux pour créer de la richesse et de l’emploi dans tous les secteurs d’activité.

Le projet de loi sur l’investissement a été adopté, hier, à la majorité par les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) dans un hémicycle à moitié vide mais avec quorum atteint. Les élus du Mouvement de la société pour la paix (MSP) se sont abstenus lors du vote tandis que les autres, FLN, RND, Front El Moustaqbal, El Bina et le groupe des indépendants ont voté «oui».

Il a fallu à peine quelques heures pour clore ce dossier à la Chambre basse du Parlement, la présentation dudit projet de loi par le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, les «débats» et le vote s’étant déroulés en «séance avec débat restreint», comme annoncé précédemment par l’Assemblé, lorsqu’elle a précisé que son Bureau a approuvé, lors d’une réunion mercredi 22 juin, la «demande de vote avec débat restreint» formulée par le gouvernement, conformément aux dispositions de l’article 36 de la loi organique 16-12 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’APN et du Conseil de la nation.

Le débat restreint s’est traduit par les interventions des présidents des groupes parlementaires seulement et aucun autre député qui aurait voulu s’exprimer à ce sujet. En outre, les travaux se sont déroulés à huis clos, les médias présents sur les lieux n’ayant pas fait partie de l’auditoire comme cela fut est de coutume.

Les députés notamment du MSP dont le président du groupe parlementaire du parti, Ahmed Sadouk, ont critiqué le fait qu’un projet de loi aussi important que celui de l’investissement soit soumis au vote sans être passé par «un débat réel, afin que puissent être exprimés les avis des uns et des autres». Pour lui, on aurait dû consacrer «au moins un ou deux jours aux débats car le parti a des réserves sur ce texte qu’il aurait aimé enrichir par des propositions».



Vite fait malgré certaines réserves



D’autres élus ont émis des réserves, comme le président du groupe parlementaire d’El Bina, Kamel Benkhellouf, non sur «l’esprit du texte qui pose les bases d’encouragement de l’investissement, mais sur le climat des affaires en général». Il affirme que dans son intervention, il a alerté que le parti a décelé qu’«il subsiste une certaine bureaucratie administrative qui continue de saigner le pays», que «le climat des affaires doit être amélioré dans son ensemble car la loi sur l’investissement ne peut tout garantir à elle seule».

Par amélioration du climat des affaires, il entend la loi sur les douanes, la loi sur la monnaie et le crédit, les textes régissant les impôts, les banques, les crédits, les services, etc., car dans le cas contraire, a-t-il dit, «la loi sur l’investissement ne pourra pas atteindre les objectifs fixés par les pouvoirs publics». L’amélioration du climat des affaires est un point que partagent l’ensemble des groupes parlementaires, dont celui du FLN également. «Nous attendons qu’il y ait incessamment d’autres lois pour la finance, à l’instar du secteur bancaire, pour le commerce et autres règlements pour que cette loi sur l’investissement puisse vraiment booster les investisseurs», a indiqué, pour sa part, le député Mohamed Gariechi, notant que l’encouragement de l’investissement «fait partie des engagements du président de la République» et que «la loi sur l’investissement est un projet très urgent pour que l’Algérie puisse passer à une autre étape, celle du développement». «Pour une fois, on a vu qu’une loi est bien ficelée», a-t-il noté.

La nouvelle loi sur l’investissement prévoit la publication incessamment de «8 textes d’application avec 16 articles dont les dispositions renvoient à la voie réglementaire, dont 7 nouveaux et un article amendé», a fait savoir le ministre de l’Industrie.



Les textes d’application publiés incessamment



Dans exposé en présentant l’avant-projet de loi sur l’investissement, il a indiqué que les principales mesures visent dans leur ensemble à «développer les secteurs d’activités prioritaires à forte valeur ajoutée, assurer un développement territorial durable et équilibré, valoriser les ressources naturelles et les matières premières locales, favoriser le transfert technologique et développer l’innovation et l’économie de la connaissance». Le texte cible également «la généralisation de l’utilisation des technologies nouvelles, la dynamisation de la création d’emplois pérennes, la promotion de la compétence des ressources humaines, ainsi que le renforcement et l’amélioration de la compétitivité et la capacité d’exportation de l’économie nationale». Pour atteindre ces objectifs, il faudra procéder au «réexamen et traitement des règles constituant le cadre de cette loi et qui reposent sur trois éléments essentiels : l’investisseur, le cadre institutionnel chargé de l’investissement et la protection des intérêts de l’Etat».

Concernant les éléments relatifs à l’investisseur, le nouveau texte prévoit plusieurs dispositions et garanties visant à renforcer la confiance dans le cadre législatif, à consolider l’attractivité et à relever la compétitivité de l’Algérie en tant que destination d’investissement. Ceci en consacrant les principes de «liberté d’investir, de transparence et d’égalité de traitement des investissements», ainsi que «les droits destinés aux investisseurs». Il s’agit, en particulier, de «la liberté de choisir les programmes d’investissement dans le respect de la législation et de la réglementation relatives à l’exercice des activités économiques», de «la possibilité d’accorder au projet d’investissement un foncier relevant des domaines privés de l’Etat», de «la garantie de la protection des droits de propriété intellectuelle» et de «la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent pour les investisseurs étrangers», a expliqué M. Zeghdar.

La loi prévoit également la dispense des formalités du commerce extérieur et de domiciliation bancaire pour les apports extérieurs en nature sous forme de nouvelles marchandises, la garantie du droit de l’investisseur à recourir à la Haute commission nationale des recours liés à l’investissement installée au niveau de la présidence de la République et composée de magistrats et d’experts spécialisés en économie et finances, avec détermination de délais de traitement par les administrations concernées, en sus du droit à recourir aux juridictions.

«Tout différend né de l’application de la présente loi, entre l’investisseur étranger et l’Etat algérien, résultant du fait de l’investisseur ou d’une mesure prise par l’Etat algérien à l’encontre de celui-ci, est soumis aux juridictions algériennes compétentes, la garantie du droit de l’investisseur à transférer ou à céder l’investissement après approbation, l’investissement réalisé ne peut faire l’objet de réquisition par voie administrative que dans les cas prévus par la loi, avec indemnisation juste et équitable», selon le nouveau texte.