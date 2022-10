Par Kahina Sidhoum

Le think tank considère que le délai de trois ans, même s’il est prolongé dans certaines situations, est une disposition contraignante pour l’investisseur et ne tient pas compte de la réalité d’un terrain où les obstacles administratifs et bureaucratiques demeurent nombreux. Elle incite à s’interroger sur l’impact de la nouvelle législation sur l’investissement dans notre pays.

Le Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise (CARE) a réagi, hier, à la nouvelle loi sur l’investissement. Il considère la promulgation des textes d’application de cette loi, en des temps si courts, comme une «performance remarquable dans le contexte économiques algérien».

Saluant «la volonté affichée des autorités publiques au plus haut niveau de relancer l’investissement productif, de stimuler la création massive d’emplois et de promouvoir une occupation plus rationnelle du vaste territoire national», le think tank souhaite cependant que le débat reste ouvert sur la loi sur l’investissement et ses textes d’application.

Le souhait de Care d’avoir des canaux de discussion sur la loi, comprend-on, découle de l’inquiétude que suscite chez ses membres «les risques liés aux délais légaux fixés pour la réalisation des projets d’investissement et aux sanctions qui y seraient applicables».

Pour le think tank, ces risques sont contenus dans les articles 32 et 36 de la nouvelle loi sur l’investissement. Le premier dispose que «les investissements visés à l’article 4 de la présente loi doivent être réalisés dans un délai qui ne peut excéder trois ans» à compter de la date de l’enregistrement de l’investissement.

Le second avertit qu’«en cas de non-respect des obligations (…) ou des engagements pris par l’investisseur», les «avantages peuvent être retirés en partie ou en totalité, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur…».

Aux yeux de Care, «l’imposition de délais légaux impératifs fixés à la réalisation de tout projet d’investissement est porteuse de risques inévitables et s’analyse comme une véritable épée de Damoclès sur les promoteurs de projets d’investissement».

Le Cercle affirme que, au vu de «l’expérience de la réalisation d’investissements dans le contexte algérien», «aucun projet d’investissement nouveau (hors bien sûr ceux consistant dans l’acquisition d’une machine ou d’une simple opération de revamping dans une unité de production déjà fonctionnelle) ne peut se dénouer dans un délai de trois années».

«Cet allongement de la phase de réalisation peut sans doute être considéré comme anormal, mais il faut bien comprendre qu’il ne dépend en rien de la bonne volonté du promoteur, pas plus que de ses capacités de prévision, ou des autres paramètres de maîtrise technique ou financière de son projet», rappelle le Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise.

«Il n’est pas raisonnable que, dans de tels cas de figure, la loi en vienne à le sanctionner pour des défaillances potentielles qui, dans l’écrasante majorité des cas, échappent totalement à son contrôle», souligne-t-il également, avertissant que même les possibilités de recours ne sont pas une garantie contre les obstacles bureaucratiques contre lesquels un promoteur pourra être confronté pendant trois années ou même davantage, le «délai légal dont le dépassement donne lieu à des sanctions, signale-t-il encore. «L’imposition d’un délai maximal pour la réalisation d’un investissement est porteuse de risques pour le promoteur, là où l’objectif affiché de la nouvelle loi est, à l’inverse, de lui conférer des garanties et de réduire les champs d’incertitude à son bénéfice», fait remarquer Care.

«On comprend parfaitement que les autorités se fixent comme objectif de réduire globalement les délais de réalisation de l’investissement dans notre pays, mais de faire porter le poids de cette exigence sur le promoteur ne constitue pas une démarche pertinente», affirme le think tank.

Outre la question du délai de trois ans imposé à l’investisseur, plusieurs autres demeurent posées, «touchant notamment aux difficultés d’accès au financement, aux incohérences des nombreuses réglementations, aux échanges extérieurs et à diverses restrictions». Pour rappel, CARE s’est prononcé pour la libération totale de l’acte d’investir en Algérie, «en se focalisant sur les garanties à apporter à l’investisseur en termes d’entrée sur le marché et de conditions transparentes d’établissement». <

