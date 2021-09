Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a présidé hier à Alger une rencontre consacrée à l’examen et à l’élaboration des textes réglementaires de la loi 18-11 relative à la santé, a indiqué un communiqué du ministère. Tenue au siège du ministère, cette rencontre ayant regroupé l’administration centrale a été également dédiée à la préparation d’axes et de thèmes pour des rencontres sur l’activation du système sanitaire en octobre prochain. A cette occasion, le ministre a indiqué que cette rencontre visait «l’élaboration de textes réglementaires de la loi 18-11 relative à la santé pour promouvoir le secteur suite aux instructions données par les hautes autorités du pays», réitérant l’impératif de «programmer des rencontres vers la fin octobre avec l’association de tous les acteurs dont les partenaires sociaux et la société civile. Ces rencontres constitueront une opportunité pour formuler des propositions susceptibles de promouvoir le secteur de la santé». De son côté, le SG du ministère de la santé, Abdelhak Saihi, a affirmé que cette rencontre se voulait une feuille de route à appliquer, précisant que cette dernière comprend les points suivants : «la mise en place d’une commission chargée de l’élaboration des textes réglementaires, la création d’une commission en charge de la préparation des rencontres de la santé, la définition des sujets prioritaires et l’implication des partenaires sociaux et la société civile en sus de la programmation de rencontres régionales», conclut la même source.

Articles similaires