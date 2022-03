Par Bouzid Chalabi

Selon le vice-gouverneur de la Banque d’Algérie Mouatassem Boudiaf, qui s’est exprimé à l’occasion d’une journée d’étude sur la digitalisation (lire ci-contre ), la Banque d’Algérie « est résolument tournée vers la digitalisation massive, que ce soit en interne ou en externe. Et pour ce faire, une nouvelle loi sur la monnaie et le crédit est en chantier ».

Soutenant dans ce sens : « La finance digitale va permettre de libérer les initiatives nécessaires à l’essor de l’économie nationale. » Comme il estime qu’« il faut aller vite en la matière, mais cela dépendra de la mouture qui va être validée ». Dans ce contexte, il a annoncé : « Nous allons apporter l’ancrage juridique et réglementaire nécessaire à l’émergence de prestataires de services en matière de paiement électronique. » Toutefois, le vice-gouverneur a reconnu qu’il y avait un « énorme effort à faire pour gagner la confiance des citoyens et les inciter à utiliser les moyens de paiement électronique ».

Sur ce dernier point, Boudia révèle que « la majorité des détenteurs de Carte interbancaire (CIB) ou Edahabia d’Algérie Poste utilisent leurs cartes uniquement pour des retraits. Ce qui veut dire qu’ils préfèrent utiliser le cash dans leurs transactions de paiement ». Arguant dans ce sens que « le nombre de comptes postaux dépassent les 23,6 millions et 14 millions au niveau des banques ». Poursuivant : « Des chiffres certes considérables, mais ce n’est pas pour autant que ces gens utilisent l’instrument de paiement électronique », a-t-il fait remarquer. Toujours dans ce même ordre d’idées, le vice-gouverneur a fait savoir que « 80 % des opérations de transactions électroniques en Algérie sont des retraits d’argent, alors que le taux d’utilisation des cartes bancaires pour le paiement n’excède pas les 6 %. Pour preuve, plus de 1 000 milliards de dinars sont retirés en espèces chaque année au niveau d’Algérie Poste ». A propos de ce constat, il juge qu’«il faut analyser ce problème du point de vue social, car nous sommes en pleine mutation civilisationnelle ». En affirmant qu’il était nécessaire de gagner d’abord la confiance des particuliers et des commerçants. Pour ce faire, il faut réunir toutes les conditions permettant d’assurer le fonctionnement des instruments de paiement électronique de manière « continue et absolue », a-t-il avancé.

Revenant enfin sur le sujet de la numérisation des instruments financiers, Boudiaf a tenu à préciser : « Il nous appartient d’embarquer dans cette mutation technologique d’un pied ferme et de se donner les outils

et les instruments pour le

faire correctement. Et que

ces interactions soient sécurisées. »

