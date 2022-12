L’inspecteur général au ministère des Finances, Djamel Zergout, a affirmé dimanche à Sétif que la loi organique 18-15 relative aux lois de finances qui sera en vigueur à compter de l’année prochaine «repose sur la gestion par des programmes qui font l’objet de suivi avec des objectifs et des critères d’évaluation». Présidant à l’Institut national spécialisé en formation professionnelle (INSFP) de la cité Tbinet l’ouverture d’une conférence régionale sur la mise en œuvre de cette loi organique, M. Zergout a souligné que «le nouveau système budgétaire prévu par cette loi passe à compter de 2023 de la gestion budgétaire sur la base des moyens à la gestion par des programmes qui font l’objet de suivi avec des objectifs et des critères d’évaluation». Le même responsable a indiqué que le ministère des Finances avec la direction générale du budget ont entamé depuis une année une opération de clarification de la loi 18-15 et ses décrets d’application, précisant que des publications explicatives sont actuellement élaborées et des formations sont organisées pour éclairer sur ce nouveau système comptable et budgétaire qui s’inscrit dans le cadre de la réforme de l’élaboration du budget de l’Etat avant d’aller vers le budget des collectivités locales. Il a également considéré que l’opération est à ses débuts et constituera un bond en matière de renouvellement des règles régissant le budget public. De son côté, Mme Siham Bourabrab, cadre au ministère des Finances, a considéré que la loi organique 18-15 du 2 septembre 2018 relative aux lois de finances modifiée et complétée constitue un défi décisif pour l’amélioration de la gestion publique. Cette loi, a-t-elle ajouté, «apportera une meilleure visibilité du budget et permet de définir les priorités en matière de défis du travail public et de structuration des objectifs ainsi que l’orientation de l’action vers la performance au travers d’indices fiables». La rencontre qui a regroupé de cadres de collectivités locales et services décentralisés des wilayas de Sétif, Bejaia et Bordj Bou Arreridj vise à expliquer cette loi, ses principes, des outils et ses textes d’application et à présenter aux ordonnateurs les mécanismes de mise en œuvre du budget de l’Etat, selon les organisateurs de la rencontre.

Articles similaires