Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Amar Belhimer, a annoncé que «le niveau des réserves de change reculera de 51,6 mds USD, tel que fixé dans la Loi de finances actuelle, à 44,2 mds». Ce niveau de réserves de change équivaut à une année d’importation, a-t-il souligné.

Les réserves de change de l’Algérie ne cessent de s’amenuiser au rythme de sollicitations régulières visant à combler le déficit commercial, né du recul des cours du pétrole et, fatalement, de la baisse des recettes des exportations algériennes, exagérément dépendantes de ce secteur.

Autrement dit, depuis l’effondrement des prix de l’or noir, en 2014, et malgré les périodes de regain assez considérable, les ventes d’hydrocarbures du pays ne suffisent plus à couvrir ses fortes dépenses en importations et en services, notamment. En effet, on est bien loin du baril à plus de 100 dollars et de réserves de changes à hauteur très confortable de 200 milliards de dollars.

Pour l’année 2020, la situation s’est compliquée davantage par rapport aux années précédentes, sous l’impact provoqué du Covid-19 à l’économie nationale, notamment à travers l’effondrement des prix du brut qui ont mis à rude épreuve les pouvoirs publics, les obligeant à réfléchir à une stratégie d’urgence pour faire face à cette situation inédite.

Or, et encore une fois, il n’y a que les réserves de change pour parer à l’urgence. Et dans ce sens, il va falloir creuser encore beaucoup plus que prévu dans cette manne, qui s’est divisée quasiment par quatre depuis la LFC 2015. C’est ce qui ressort assez clairement des déclarations du ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Amar Belhimer. Intervenant hier sur les ondes de la Radio nationale, M. Belhimer a annoncé que «le niveau des réserves de change reculera de 51,6 mds USD, tel que fixé dans la Loi de finances actuelle, à 44,2 mds». Ce niveau de réserves de change équivaut à une année d’importation, a-t-il souligné.

Ce sont donc près de 10 milliards de dollars supplémentaires que le gouvernement va s’autoriser à prendre des réserves de change pour tenter de respecter ses engagements socio-économiques, alors que d’autres mesures ont été prises pour réduite des dépenses, notamment en matière d’importations. Sur ce registre précis, l’Etat a décidé de faire baisser la facture à 31 milliards de dollars contre les 41 milliards de dollars.

La question se pose donc de savoir pourquoi M. Belhimer considère que les 44,2 milliards de dollars de réserves de change, qui subsisteront, équivalent à tout juste une année d’importations, alors que le cap semble avoir été déjà mis sur une réduction substantielle des achats à l’étranger avant l’arrivée de la pandémie. A ceci, s’ajoute la décision prise par les pouvoirs publics d’arrêter la conclusion des contrats d’études et de services avec les bureaux étrangers, ce qui épargnera à l’Algérie près de 7 milliards USD/an.

Le Porte-parole du Gouvernement a d’ailleurs rappelé cette démarche, en évoquant les quatre objectifs fixés par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, quant à l’orientation économique du pays dans le contexte de la pandémie. Il a, en effet, cité la réduction «substantielle» de la facture des importations du fait de l’amenuisement des recettes d’hydrocarbures, la réduction «significative» du budget de fonctionnement de l’Etat, de la réduction de la facture des services, ainsi que la réduction des dépenses d’exploitation et des coûts d’investissement de Sonatrach de 14 à 7 milliards de dollars durant l’année en cours.

«Avec de telles mesures, nous nous rapprochons du seuil minimum de dépenses incompressibles», a-t-il expliqué, rappelant que l’économie nationale avait connu des périodes analogues en 1986, 1990 et 1994, qui ont amené les pouvoirs publics à recourir au seuil minimum de dépenses incompressibles.

Evaluant les pertes occasionnées par la crise actuelle au secteur des hydrocarbures, Amar Belhimer dira que la régression enregistrée sur le marché pétrolier mondial devrait réduire de 7,5 % les exportations de l’Algérie pour l’année en cours. C’est pourquoi, la LFC 2020 revoit à la forte baisse, l’évaluant à tout juste 20,6 mds contre 37,4 mds prévus dans la Loi de finances initiale de 2020.

A l'exception du secteur des hydrocarbures, la base fiscale perdra également quatre mois de contributions fiscales, vu le retard accusé en matière d'activités économiques entre les mois de mars et de juin, explique M. Belhimer, ajoutant que le secteur agricole est quelque peu épargné par cette stagnation économique, mais que le niveau de recouvrement des impôts y reste faible.