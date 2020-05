La solution pour améliorer les recettes fiscales n’est pas, pour le Chef de l’Etat, d’imposer les petits salaires et d’exercer une pression fiscale sur les couches moyennes et les entreprises mais d’élargir l’assiette fiscale.

Conformément aux promesses électorales du Président de la République, le Conseil des ministres a décidé, dans le cadre de la Loi de finances complémentaire 2020, d’augmenter le salaire minimum interprofessionnel garanti de 2 000 DA, le portant à 20 000 dinars mensuellement, contre 18 0000 dinars auparavant, et de supprimer l’Impôt sur le revenu global (IRG) pour les travailleurs percevant 30 000 dinars et moins, c’est-à-dire de 18 000 dinars à 30 000 dinars. Ce qui signifie de facto pour cette dernière catégorie une augmentation. Ces mesures, qui seront effectives à partir de juin prochain, toucheront trois millions de travailleurs au minimum. Ces décisions s’inscrivent dans le sillage des engagements du chef de l’Etat, à savoir améliorer le pouvoir d’achat des citoyens. Ces mesures qui vont coûter au moins une centaine de milliards de dinars à l’Etat atténuent les difficultés de cette frange de la population, mais ne règlent en aucune manière la question de la précarité dans laquelle se trouve la grande majorité des travailleurs, dont le salaire ne dépasse pas 50 000 dinars mensuellement pour des dépenses vitales bien plus importantes et dont la solution s’avère économique. Une croissance plus forte, une dynamique d’investissement, des entreprises compétitives et une administration plus efficace, rémunérant à leur juste valeur une plus grande productivité et une plus grande performance. Espérons, en outre, que ces hausses de salaires ne seront pas absorbées par l’inflation en raison de l’absence de contrepartie productive. Autre décision importante, le Conseil des ministres a décidé de réduire de 50% le budget de fonctionnement contre 30% lors de la réunion du 22 mars. Cet ajustement très lourd, une réduction de 2 400 milliards de dinars (budget de fonctionnement dans la LF 2020 : 4 893 milliards de dinars) s’explique par la chute très brutale des prix du pétrole et des effets économiques de la pandémie Covid-19. En effet, la LFC 2020 prévoit 20,6 milliards de dollars de recettes tirées des exportations contre 34,7 milliards de dollars dans la loi de finances 2020. Ces coupes dans le budget de fonctionnement ne touchent pas la masse salariale des fonctionnaires ni les transferts sociaux. Elles concernent vraisemblablement le train de vie de l’Etat. Mais également les investissements de fonctionnement : acquisition de nouveaux véhicules, de matériels de bureau… A première vue, le matériel informatique n’est pas ciblé puisque le programme d’action du gouvernement vise en priorité la numérisation de l’administration. La question est de savoir si cette mesure annonce finalement la fin des privilèges dans le cadre de la réduction du train de vie de l’Etat : flottes des institutions de l’Etat surdimensionnées, dérives dans la consommation de bons d’essence, équipements de sièges superflus… Nous voyons que la tâche ne sera pas aisée d’autant qu’une bonne proportion de ces dépenses est incompressible (salaires, subventions, recrutements dans les secteurs de la santé, l’éducation et l’enseignement supérieur). Le gouvernement Djerad, comme l’a laissé entendre le Président de la République dans son intervention de vendredi dernier, pourrait jouer sur le taux de consommation des crédits budgétaires qui n’ont jamais atteint les 100% ces dernières années.



Les avocats, médecins, dentistes, notaires ne paieront pas la TVA et la TAP

Par ailleurs, le Conseil des ministres, comme promis par le Premier ministre Abdelaziz Djerad, a décidé de supprimer une disposition très contestée de la loi de finances 2020. Les professions libérales qui étaient sous le régime de l’impôt forfaitaire unique (IFU) avaient été soumises au régime déclaratif contrôlé, c’est-à-dire au régime réel. Cette corporation a fortement protesté contre cette pression fiscale. Les avocats, médecins, dentistes, notaires devaient payer l’impôt sur le bénéfice : IBS à 26%, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 9% ou 19% et 2% de taxe sur l’activité professionnelle (TAP). Avec cette suppression, les professions libérales sont désormais reversées dans la LFC 2020 à l’IFU et ne paieront donc pas de TVA, TAP et IBS. Ils paieront leur impôt au forfait.

Sur le plan de l’approche, le Président de la République ne veut pas que les petits salaires soient soumis à des charges fiscales, comme auparavant. Une injustice fiscale. Il ne veut pas également que les couches moyennes ou les entreprises soient sanctionnées par une surimposition. «Trop d’impôt, tue l’impôt», a t-il lancé. Pour le chef de l’Etat, la solution pour améliorer les recettes fiscales est d’élargir l’assiette fiscale. Cela veut dire faire en sorte que l’informel passe au formel et que l’administration fiscale cherche d’autres niches telles que de nouveaux impôts immobiliers. Le premier magistrat du pays veut également réduire le poids des subventions. «Il est inadmissible que les riches paient les produits subventionnés au même prix que les citoyens à bas revenus.» Nous sommes là devant autant de chantiers dont il n’est pas certain qu’ils puissent déboucher sur des résultats positifs rapidement. n