Poursuite des opérations d’acquisition des logements sociaux par les citoyens, importation

et vente de sucre exonérées de droits de douane et de TVA, importation de marchandises

par les particuliers via internet encouragée, professions libérales de nouveau éligibles à l’IFU, obligation pour les agriculteurs de céder à l’OAIC l’intégralité de leur récolte de blé et d’orge, autorisation d’importation d’avions ou de navires d’occasion, titrisation des dettes des entreprises, telles sont les dispositions parmi les plus importantes contenues dans le texte.

Par Khaled Remouche

La loi de finances complémentaire 2022, qui comporte 39 articles, affiche une série de nouveautés, des facilitations ou des dispositions qui contribuent à parer aux incidences du conflit russo-ukrainien sur l’économie nationale et sur les citoyens. L’article 32 de la LFC 2022, en ce sens, autorise la poursuite des opérations de cession des logements sociaux à caractère locatif. Le dernier délai de remise de la demande d’acquisition est fixé au 31 juillet 2023. L’article 27 exonère de TVA et de droit de douane le sucre brut et le sucre blanc à l’importation et à la vente. Si l’huile et le sucre sont exportés, l’opérateur perd la subvention de l’Etat. Le législateur justifie cette exonération par le souci de préserver le pouvoir d’achat des citoyens en contexte de flambée des produits alimentaires tels que le sucre sur les marchés internationaux.

Face au risque de pénurie de céréales, l’article 36 énonce, à cet égard, que tout agriculteur qui bénéficie du soutien de l’Etat tant en amont qu’en aval est tenu par l’obligation de céder l’intégralité de sa production de blé et d’orge à l’OAIC. Le législateur justifie cette disposition par les niveaux de collecte des céréales qui atteignent les 50%. L’article 22 encourage le e-commerce, en clair l’importation de marchandises par les particuliers via internet. « Est dispensé des formalités du commerce extérieur et des changes, le dédouanement de marchandises ou usagées destinées à l’exercice d’une activité professionnelle n’impliquant pas la commercialisation en l’Etat, soit importé par un voyageur, soit contenues dans des colis envoyés par la Poste, par les colis postaux et par colis via le fret express à hauteur de la contre-valeur de 100 000 dinars. Le dédouanement entraîne une taxation forfaitaire de 25%. » La taxe était fixée auparavant à 75%, l’article 21 précise que si la valeur de la marchandise dépasse les 100 000 dinars, la taxe est de 30%. Les téléphones portables et les laptops sont exonérés de cette taxation forfaitaire à la suite d’une décision du président de la République.

En outre, le gouvernement, à première vue, a répondu aux revendications des avocats et des notaires puisque l’article 16 de la LFC 2022 dispose que les professions libérables sont de nouveau éligibles à l’impôt forfaitaire unique (IFU) à partir du 1er janvier 22. Une disposition de la loi de finances 2022 les a exclus. Ils paieront désormais moins d’impôts. L’article 34 encourage, lui, la privatisation du transport aérien et maritime en autorisant l’acquisition par les opérateurs d’avions et de navires de transport de personnes et de marchandises d’occasion. En matière d’emploi, l’article 33 ouvre le droit aux travailleurs des entreprises des oligarques dissoutes, à la suite de jugements définitifs décidant la saisie des biens de ces hommes d’affaires, à une indemnisation, au rachat des cotisations sociales, à l’allocation chômage et à la retraite anticipée. Quant à l’article 29, lui, il dispose que les créances détenues par les banques sur les entreprises peuvent être transformées en titres négociables. Cette titrisation offre l’avantage pour les banques de disposer d’actifs sains qui pourraient améliorer leur exposition aux risques, transférer au marché le risque, diffuser en cas de besoin ces titres et disposer d’une trésorerie nécessaire à son fonctionnement. Pour le législateur, cette titrisation dégage des ressources pour le financement de l’économie.

En matière douanière, le délai de dépôt de la déclaration en détail au bureau de douane est porté à 15 jours au lieu de 21 jours, ceci après le débarquement de la marchandise. Le législateur justifie cette disposition par le souci de désengorger les ports. L’agriculture n’est pas en reste dans ce texte. En effet, sont exonérés de l’IRG pour une période de 10 ans les revenus tirés des activités agricoles et d’élevage dans les terres nouvellement mises en valeur à partir de leur date d’exploitation.