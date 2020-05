L’ajournement de l’examen de l’avant-projet de loi de finances lors du Conseil des ministres du 22 mars, puis le report de sa validation par celui du 4 mai dernier sont des signes symptomatiques de la sévérité de la crise économique actuelle et la complexité des arbitrages que le gouvernement Djerad est sommé de faire entre l’exigence d’économiser de l’argent, ne pas gripper la machine économique et préserver la stabilité sociale…

La chute des cours du brut sur le marché international et la propagation de la pandémie du Covid-19 mettent le gouvernement face à des arbitrages des plus complexes dans sa quête d’un second projet de loi budgétaire pour l’exercice en cours. L’ajournement à deux reprises, d’abord, de l’examen de l’avant-projet de loi de finances lors du Conseil des ministres du 22 mars dernier et, ensuite, de sa validation à l’occasion de celui de dimanche dernier, témoigne de la complexité de l’exercice auquel est confronté le gouvernement. Le chef de l’Etat, rappelons-le, avait fait part au Conseil des ministres du 22 mars de sa décision de reporter l’examen du projet de loi de finances complémentaire jusqu’à évaluation des répercussions des mesures financières prises au niveau du gouvernement, ainsi que l’évolution de la situation dans le monde. Dimanche, à l’issue de l’examen de l’avant-projet de la LFC 2020, présenté par le ministre des Finances, le président de la République a une nouvelle fois demandé la poursuite du débat autour de la LFC 2020 la semaine prochaine, afin de mieux enrichir l’avant-projet de loi. Entre-temps, la première mouture du texte a été plusieurs fois discutée en réunions du gouvernement. Globalement, les grandes tendances qui se dessinent laissent apparaître une tentation vers l’austérité qui toucherait essentiellement le budget de fonctionnement hors salaires, mais aussi des velléités de reprendre les mesures dites d’assainissement du commerce extérieur. Lors du précédent Conseil des ministres du 22 février dernier, bien que l’examen de l’avant-projet de la LFC 2020 ait été ajourné, le chef de l’Etat a donné un avant-goût de ce que sera la loi de finances complémentaire 2020, annonçant des mesures de réduction de 41 à 31 milliards de dollars de la facture d’importation, une baisse de 30% hors salaires des dépenses de fonctionnement et l’arrêt de la conclusion des contrats d’études et de services avec les bureaux étrangers, ce qui épargnera à l’Algérie près de 7 milliards USD/an. Ces mesures, qui devraient figurer dans la LFC 2020, en attendant son approbation en Conseil des ministres, probablement la semaine prochaine, ont été complétées, dimanche, par la décision de porter à 50% la baisse des dépenses de fonctionnement hors salaires, d’exonérer les revenus inférieurs ou égal à 30 000 DA à compter du 1er juin prochain et revaloriser le salaire minimum garanti à partir du 1er juin prochain de 2 000 DA pour atteindre les 20 000 DA. Bien évidemment, ces mesures ne font pas une loi de finances, étant donné que celle-ci fixe les tendances budgétaires du reste de l’année, corrige la loi budgétaire fondamentale et rectifie le cadrage macroéconomique en fonction de l’évolution des prix du pétrole. Le gouvernement garde justement les yeux rivés sur les marchés mondiaux du pétrole, étant donné que l’évolution des cours après l’entrée en vigueur des réductions de la production des pays de l’Opep+, devrait servir de base de calcul des indicateurs macroéconomiques du pays. Si les prix du pétrole venaient à se maintenir au-dessous de 30 dollars le baril, même après l’entrée en vigueur des coupes décidées par l’Opep+, il est peu probable que le gouvernement maintienne une politique budgétaire souple, assurément préjudiciable pour les déficits budgétaire et courant. Le double choc, à savoir l’impact de la pandémie du coronavirus sur l’activité économique et la chute des cours du pétrole, auquel est confronté le pays, pourrait se traduire par un net recul de la croissance et des recettes fiscales à la fois ordinaires et pétrolière, alors que les dépenses devraient rebondir fortement afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire. La chute des prix du pétrole pourrait à son tour faire reculer de moitié les recettes en devises, ce qui aggraverait le déficit commercial et, plus globalement, la balance des paiements. Face à ces perspectives peu rassurantes, le gouvernement est confronté, bien évidemment, à plus d’un défi, contraint de trouver des réponses à la fois à la perspective d’une hausse des déficits jumeaux, à l’impératif de faire repartir la croissance, à adopter une politique de rigueur budgétaire, d’accélérer les opérations d’assainissement des finances publiques, etc. Les arbitrages sont pour le moins complexes, alors que la conjoncture ne laisse plus aucun répit au gouvernement. n