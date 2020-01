« Les dispositions fiscales de la loi de finances 2020 contiennent des incompréhensions », ont jugé des responsables financiers auprès d’entreprises publiques ou privées et autres patrons de société du secteur industriel, qui participaient à une journée d‘information sur la loi de finances 2020 et son impact sur les entreprises, organisée hier à Alger par la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI).

Quelques-uns estiment même que les aménagements introduits vont freiner leurs activités et peser sur leur trésorerie. « Alors que l’on s’attendait à des rabattements, c’est tout le contraire qui s’est produit », ont-ils lancé au directeur de la législation et de la réglementation fiscale, à la direction générale des impôts, Kamel Touati, et le directeur de la direction générale des impôts (DGI) Kamel Haissani, qui animaient cette journée d’information. Les deux responsables se sont évertués chacun dans son domaine de compétence à apporter des précisions et à éclairer les intervenants. Le directeur de la législation des impôts Kamel Touati qui, auparavant, a présenté les mesures contenues dans la loi de finances 2020, et s’attardant sur celles qu’il a qualifiées de phare, dira que les réaménagements de certains dispositifs « étaient rendus nécessaires par le fait de la mise en évidence de paradoxe, voire même d’injustice, dans la même activité ». A l’adresse d’intervenants qui lui apprenaient que leurs doléances et le besoin d’en savoir un peu plus sur quelle base a été fixé leur taux d’imposition restaient sans réponse, le directeur de la réglementation les a assurés que les portes de son administration leur étaient grande ouvertes. De son côté, le directeur de la DGI a tenu à souligner notamment pour ce qui concerne les aménagements introduits dans l’impôt forfaitaire unique (IFU), que cette mesure s’imposait. Et d’arguer dans ce sens : «Les aménagements introduits en 2015 n’ont pas donné les résultats escomptés, c’est-à-dire un élargissement des recettes et du coup nous avons jugé de revenir au dispositif initial, lequel à notre avis, est plus juste. » Poursuivant son intervention, en révélant à l’auditoire « les réaménagements opérés étaient rendus nécessaires compte tenu du caractère stratégique de certaines dispositions fiscales ». Toujours dans ce même ordre d’idées, Kamel Haissani ne s’est pas empêché de faire remarquer à la presse, en marge de la journée d’information, « de nombreuses décisions fiscales prises antérieurement en faveur des opérateurs économiques, pour les encourager à développer leurs activités et, par voie de conséquence, créer des postes d’emplois ne sont pas des résultats positifs. Et du coup, le retour aux anciens dispositifs est devenu tout à fait indiqué ». Comme il a tenu à souligner que de nombreuses dispositions fiscales ont été décidées dans le but d’encourager la création de PME. « Ce qui n’est pas le cas, et pourtant le pays a besoin de la création d’au moins 200 000 PME », a estimé M. Hassaini. Concernant l’activité de la DGI, ce dernier a indiqué que son institution est appelé à user de l’outil informatique à plus grande échelle « tant notre charge de travail n’a cessé d‘augmenter. Qu’on en juge. en 2019, nous avons traité 60 000 attestations de franchise de TVA au taux de 0% et dans les délais ».

A propos de la revue à la hausse du taux d’imposition sur les dividendes réalisés par les sociétés, et dont certains intervenants se disent étonnés, le responsable de la DGI estime que « le but est de gonfler les recettes fiscales et cela pour éviter au pays un très fort déséquilibre budgétaire ».

