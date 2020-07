Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a adressé au Directeur général de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), une instruction à l’effet d’étaler le paiement des loyers des trois derniers mois sur une année, (jusqu’à juin 2021). «En soutien aux souscripteurs de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) suite à la conjoncture difficile que nous avons connue du fait de la propagation de la pandémie Covid-19, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri a instruit le DG de l’AADL de permettre à l’ensemble des souscripteurs d’étaler le paiement des arrières de loyer des mois de mars, avril et mai sur toute une année «, lit-on dans un communiqué publié sur le compte officiel Facebook du ministère. Cette mesure vient en aide aux souscripteurs AADL en leur facilitant le paiement étalé sur une année de leurs redevances mensuels et charges dues pour les trois mois en question, souligne la même source qui précise que le paiement de ces loyers n’inclura pas de pénalités de retard. En application des directives du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, la filiale de gestion immobilière relevant de l’AADL (GEST-IMMO) a annoncé dans un communiqué, que les locataires peuvent, dès le mois en cours, procéder au paiement des factures de loyer mensuel du mois de juin avec 25 % des arriérés du loyer de mars, déféré en raison de la situation sanitaire. L’AADL a précisé que l’opération se poursuivra ainsi jusqu’au paiement du reste des factures en juin 2021 sans calcul des pénalités de retard. A cet effet, GEST-IMMO invite les locataires AADL à se rapprocher des services concernés. A ce titre, l’AADL affirme faire preuve de compréhension à l’égard des souscripteurs, au vu de la conjoncture actuelle, notamment à l’approche de l’Aïd El Adha. <

