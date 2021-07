Près de 100.000 unités de logement, toutes formules confondues, seront distribuées à partir de dimanche à travers le territoire national, a annoncé samedi le ministère de l’Habitat dans un communiqué. Ces logements seront répartis sur 53 wilayas sur un total de 58 wilayas concernées par l’opération de distribution, dont 18.832 unités à Alger, 28.548 unités à Oran, 5.996 unités à Constantine, 5.630 unités à Sétif, 1.881 unités à Oued Souf, 1.317 unités à Béchar et 1.328 unités à Ouargla, précise le communiqué. Selon les formules, ces logements sont répartis sur plus de 58.000 logements AADL, plus de 17.000 logements publics locatifs (LPL), plus de 4.000 logements promotionnels publics (LPP) et plus de 11.000 logements ruraux. Le communiqué a relevé, dans ce sens, « l’attention particulière accordée par les hautes autorités du pays au parachèvement et à la distribution d’un grand nombre de logements à travers l’ensemble du territoire national ».

