L’Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO) a réitéré hier lundi son appel en direction des agences de tourisme et de voyage titulaires d’une autorisation spéciale pour l’organisation de la Omra 1422 «à ne pas faire la promotion des programmes de la Omra», au vu des circonstances imposées par la propagation du nouveau coronavirus, sous peine de sanctions prévues dans le cahier des charges, a indiqué un communiqué de cette instance.

Des sources de l’ONPO ont observé la promotion par une agence de programmes de la Omra hors des cadres réglementaires, en concluant avec des citoyens des contrats de voyage pro-forma dont l’exécution reste incertaine, au vu de la suspension des vols de la Omra et de la fermeture de l’espace aérien national, ce qui a induit la prise de mesures à l’encontre de l’agence contrevenante, en l’inscrivant sur liste noire», précise la même source. Ainsi, «l’ONPO réitère son appel à toutes les agences autorisées à organiser la omra à se conformer scrupuleusement aux clauses du cahier de charges, en s’abstenant de faire la promotion des programmes y afférents au regard de la conjoncture actuelle». «Les citoyens sont également invités à faire preuve de vigilance et à ne pas céder aux fausses annonces», ajoute le communiqué.

L’ONPO a également rassuré les citoyens quant à «une reprise prochaine de cette activité», après l’amélioration de la situation épidémiologique, l’ouverture de l’espace aérien national et l’assouplissement des mesures de précaution prises par le pays organisateur.

Articles similaires