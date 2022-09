Par Feriel Nourine

La crise énergétique n’en finit plus de monter en Europe, attisant la tension et les craintes d’une pénurie de gaz durant l’hiver prochain dans le Vieux continent.

Les restrictions dans les livraisons de gaz russe vers les pays de l’Union européenne gagnent du terrain et ce qui devait être une suspension de trois jours des exportations via le Nord Stream, pour des raisons de maintenance, s’est finalement transformé en arrêt complet de ce gazoduc par lequel passe une partie des exportations de gaz russe vers l’UE. Alors que cette infrastructure devait reprendre du service hier samedi, après avoir été fermée mercredi, Gazprom a coupé court aux attentes de ses clients concernés en annonçant, dès vendredi, qu’elle sera compétemment arrêtée pour procéder à la réparation d’une turbine défectueuse.

Dans un communiqué, le géant russe indique avoir découvert des «fuites d’huile» dans la turbine, lors de cette opération de maintenance dans une station de compression située en Russie. «Jusqu’à la réparation (…), le transport du gaz via Nord Stream est complètement suspendu», a-t-il indiqué, sans préciser la durée de cette réparation.

Déjà réduit à tout juste 20% de capacité depuis sa remise en service le 21 juillet dernier, après une première opération de maintenance de 10 jours, le Nord Stream est donc mis à l’arrêt total, ajoutant à l’angoisse des Vingt-sept dont la consommation dépend à 45% des importations de Russie, soit quelque 153 milliards de mètres cubes en 2021.

Des volumes sensiblement réduits depuis l’entame de la guerre en Ukraine, qui a vu Moscou revoir à la baisse, sinon carrément couper ses livraisons à plusieurs pays de l’Union, à travers d’autres pipelines que le Nord Stream. Le dernier pays qui risquait de faire les frais de la démarche russe est la France. Le même Gazprom avait annoncé, mardi dernier, qu’il suspendra «complètement» ses livraisons de gaz au groupe français Engie dès jeudi. Le fournisseur de gaz russe a justifié sa décision par le non-paiement de l’intégralité des livraisons effectuées en juillet.

Pendant ce temps, Bruxelles multiplie les manœuvres pour réduire sa forte dépendance du gaz produit en Russie. En attendant de trouver des alternatives en ce sens, la Commission européenne a déjà mis en place un plan visant à réduire la consommation de gaz, mais aussi d’électricité chez ses 27 membres, alors que la multiplication des réductions russes se fait sentir au niveau des réserves, et que les factures énergétiques sont en train d’exploser dans de nombreux pays, sous l’effet de la flambée du prix du TFF néerlandais, référence du marché européen de gaz, s’est imposée en code de conduite vital pour les Européens, population et entreprises confondues.

A ce propos, la CE a réussi à mettre d’accord, fin juillet, les ministres européens de l’Energie sur son plan prévoyant que chaque pays fasse «tout son possible» pour réduire, entre août 2022 et mars 2023, sa consommation de gaz d’au moins 15% par rapport à la moyenne des cinq dernières années sur la même période.

Sur le terrain, cette stratégie se traduit par des campagnes d’économie d’énergie pour limiter la hausse des factures, notamment en réduisant la climatisation, en éteignant les écrans publicitaires lumineux la nuit et en interdisant le chauffage des piscines privées.

Mais cela ne semble pas suffire face à une Russie qui semble déterminée à ne concéder aucune faveur à ses clients, d’autant que ces derniers ne ménagent, eux non plus, aucun effort pour multiplier les sanctions à l’encontre de l’économie russe, notamment sur le plan énergétique qu’ils considèrent comme étant la source de financement de la guerre livrée par la Russie à l’Ukraine.

C’est pourquoi l’alerte est maintenue au sein de l’Union européenne, provoquant une nouvelle réunion d’urgence des ministres de l’Energie pour le 9 septembre. Ces derniers ont été convoqués la semaine dernière par le ministre tchèque de l’Industrie et du Commerce, Jozef Sikela, dont le pays assure actuellement la présidence de l’Union.

«Je convoque une réunion extraordinaire du Conseil de l’Energie. Nous nous réunirons à Bruxelles le 9 septembre. Nous devons réparer le marché de l’énergie», a déclaré M. Sikela, dans une conjoncture de crise qui met Bruxelles à rude épreuve et réduit ses marges de manœuvres en vue d’une solution à court terme, du moins pour l’hiver prochain. n

