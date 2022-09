Par Feriel Nourine

Entamées depuis déjà plusieurs mois, les négociations entre l’Algérie et l’Espagne autour du dossier du gaz ne donnent aucun signe d’avancement. Du moins en matière de communication de la part des parties concernées.

Elles semblent même coincées, pendant qu’avec d’autres pays, Sonatrach est en train de renforcer considérablement ses livraisons gazières, dont notamment l’Italie, qui a bénéficié d’un supplément enviable de 9 milliards de m3 via le Transmed, alors que le France pourrait voir ses importations algériennes en la matière bondir de 50%, selon la presse française qui s’est exprimée au lendemain de la toute récente visite en Algérie d’Emmanuel Macron.

Concernant l’Espagne, les négociations sont bien loin de la période où elles pouvaient compter sur les relations de quasi-parfaite entente avec l’Algérie et permettaient à ce gros client de l’Algérie de recevoir les quantités qu’il désirait, et de surcroît à des prix très concurrentiels.

La position prise, en mars dernier, par le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, vis-à-vis de la question du Sahara occidental, au profit de la thèse marocaine allant à contresens du droit international, a porté un coup glacial à ces relations, les mettant subitement à l’heure de la crise politique. Et de la rupture économique aussi décidée par Alger à travers la suspension qui bloque l’essentiel du commerce avec l’Espagne. Et même s’il n’est pas concerné par cette suspension, le dossier du gaz semble bien évoluer sous l’emprise de cette crise, à laquelle est venue s’ajouter la guerre en Ukraine et son impact sur la redistribution des cartes sur le marché gazier mondial.

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune s’était même chargé de rassurer le peuple espagnol sur ce sujet en promettant que rien n’allait changer en matière de livraisons gazières. Mais la partie algérienne a déjà posé ses conditions dans le renouvellement du contrat de fourniture de gaz à l’Espagne, dont la révision à la hausse des prix. Et elle serait aujourd’hui impatiente de connaître la réponse de ce client. A ce propos, le journal en ligne espagnol El Confidencial rapporte que des responsables algériens de haut niveau lui ont déclaré que Naturgy, la société qui gère la majeure partie de l’approvisionnement en gaz de l’Espagne, doit maintenant préciser si elle accepte les conditions offertes par Alger.

Selon le même média, les négociations entre les deux pays sont au «point mort» et poussent la partie algérienne à exiger de Naturgy à afficher sa position, au risque de procéder à la coupure des approvisionnements si les pourparlers aboutissent sur un échec.

Mais on n’en est pas encore à ce stade de la décision, même si «dans les négociations sur le prix du gaz, Naturgy traîne les pieds», selon les affirmations des mêmes hauts responsables algériens.

Le groupe espagnol, partenaire de Sonatrach dans la gestion du Medgaz, «doit répondre rapidement tant sur l’acceptation du nouveau prix que sur la durée du nouveau cahier des charges», a soutenu la même source, soulignant que «les Italiens (ENI) et les Français (Engie) l’ont déjà accepté». «C’est maintenant que l’approvisionnement en gaz doit être assuré pour l’avenir.



La fenêtre d’opportunité est encore ouverte. Mais s’il n’y a pas d’accord dans un délai raisonnable, s’il y a échec, Sonatrach sera en droit de couper les approvisionnements», ont-elles ajouté.

La pression de l’Algérie sur Naturgy a toutes les raisons d’être, d’autant que sur le plan purement commercial, la société espagnole est déjà appelée à verser à Sonatrach la différence dans les prix, accumulée depuis le 1er janvier, date d’entrée en vigueur des nouveaux tarifs pour une durée de trois ans. Naturgy se voit ainsi embarquée dans une aventure de forte crise politique dont le principal responsable s’appelle Pedro Sanchez. Rappelé à l’ordre de toute part, après sa volte-face dans la question du Sahara occidental, le Chef du gouvernement espagnol a raté ses quelques sorties visant un retour à la normale avec l’Algérie. Pis, ses déclarations ont servi plutôt à rajouter de l’huile sur le feu de la discorde qu’il a allumé, poussant les autorités algériennes à préférer la rupture des relations aux amabilités diplomatiques à valeur de provocations supplémentaires. Lundi, M. Sanchez a tenté de revenir à la charge par la voie du dossier énergétique, en profitant d’une conférence de presse animée conjointement avec le chancelier allemand, Olaf Scholz, en marge d’une réunion extraordinaire des ministres allemands consacrée à une stratégie de sécurité nationale et les problèmes d’approvisionnement énergétique résultant de la guerre en Ukraine. Invité à cet événement, le Chef du gouvernement espagnol a réitéré son souhait de venir en Algérie. «Je serais ravi si c’est moi qui me rend en Algérie», a-t-il déclaré à l’adresse de M. Scholz. Une déclaration qui pourrait être interprétée comme une assurance à l’adresse des autorités allemandes dont le pays souffre énormément des réductions des exportations gazières vers l’Espagne. Ceci d’autant qu’elle a été formulée après que le chancelier allemand a rassuré son invité sur le soutien de l’Allemagne à l’Espagne dans le projet du gazoduc Midcat, que l’Espagne vise à relancer pour se permettre, avec le Portugal, d’acheminer du gaz, arrivant sous forme de GNL des Etats-Unis et du Qatar vers l’Europe centrale en passant par la France. Sanchez a formulé son souhait de venir en Algérie quelques jours après que l’Union européenne a instruit ses membres de relancer le dialogue avec l’Algérie, après avoir constaté que l’Espagne n’était plus capable de répondre aux attentes de certains de ces membres, notamment l’Allemagne, suite aux réductions de ses livraisons de gaz par Algérie.