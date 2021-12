Dans un entretien accordé à la chaîne égyptienne MBC Masr, le Pharaon de Liverpool Mohamed Salah a pointé du doigt le barème servant à attribuer les trophées individuels, que ce soit le Ballon d’Or France Football ou les trophées The Best attribués la FIFA : «La façon dont ces prix sont décernés est différente et ils ont des normes différentes dans leur évaluation, et cela n’est pas destiné à nuire qui que ce soit, mais je pense que leur système est injuste. En fin de compte, ce sont les opinions des gens, mais dans mon esprit, je suis le meilleur joueur du monde.»

Néanmoins, l’ailier des «Reds» ne semble pas perdre espoir et se voit bien gagner une de ces récompenses personnelles dans sa carrière, un jour ou l’autre : «Je ne peux pas dire que je ne veux pas gagner le Ballon d’or ou FIFA The Best. Mais si je ne gagne ni l’un ni l’autre, il n’y a pas de problème. Tout ce que je veux, je l’obtiens généralement. Je sais que je gagnerai l’un ou l’autre plus tard, je ne suis pas inquiet.» Pour rappel, l’Egyptien de 29 ans avait déjà remporté le Ballon d’Or Africain, décerné par la CAF, à deux reprises (2017, 2018).

Ibrahimovic donne le nom du meilleur joueur de l’histoire

Dans le cadre de la sortie de son livre «Adrenalina», le buteur de l’AC Milan Zlatan Ibrahimovic multiplie les entretiens aux médias italiens pour la promotion de son œuvre. Et dans l’émission Che Tempo Che Fa de la chaîne de télévision transalpine Rai 3, l’international suédois a fait son choix quant à celui qu’il considérait comme le meilleur du joueur de tous les temps.

En effet, Ibra a désigné le Brésilien Ronaldo Nazario : «Le Fenomeno, c’est le joueur le plus fort de l’histoire à mon avis. Je voulais l’imiter sur le terrain mais je n’étais pas aussi rapide que lui.» Evoluant sous les couleurs de l’Inter, l’attaquant de 40 ans aurait pu l’affronter durant la saison 2007/2008 lors des Derbies della Madonnina (tous deux remportés par l’Inter Milan), mais l’ex-international brésilien, à l’époque à l’AC Milan, n’avait pu y participer en raison de pépins physiques.

