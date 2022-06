Après une saison 2021-2022 très intense, avec une deuxième place en Premier League, une finale de Ligue des Champions perdue face au Real Madrid (0-1) mais surtout deux titres en FA Cup et Carabao Cup, Liverpool espère certainement avoir un peu de repos. Ça sera évidemment le cas sur le plan sportif puisque l’exercice est terminé, mais il risque d’y avoir du travail en coulisses pour le mercato estival. Si Mohamed Salah, en fin de contrat en juin 2023, n’a toujours pas prolongé mais a annoncé qu’il serait là la saison prochaine, l’avenir de Sadio Mané est plus qu’incertain.

Avec lui aussi encore un an de contrat avec les Reds, l’international sénégalais (86 sélections, 28 buts) attise d’énormes convoitises. Une bataille est effectivement en cours entre le Bayern Munich, le Real Madrid mais aussi le Paris Saint-Germain pour s’attacher les services du joueur de 30 ans qui a encore été important avec Liverpool cette saison (23 buts, 5 assists en 51 matches toutes compétitions confondues). Le club bavarois semble d’ailleurs avoir une longueur d’avance puisqu’une rencontre a eu lieu avec l’agent du principal concerné mais tout reste possible. Et encore plus après les dernières déclarations de Sadio Mané.



« Ne soyez pas pressés »

Présent avec les Lions Indomptables pour les qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations, l’ailier de Liverpool a encore plus jeté le flou sur son avenir en conférence de presse, avant le match de ce samedi face au Bénin (21h) : «comme tout le monde, je suis sur les réseaux sociaux et je vois les commentaires. N’y a-t-il pas entre 60 et 70 % des Sénégalais qui veulent que je quitte Liverpool ? Je ferai ce qu’ils veulent. Nous verrons bientôt ! Ne soyez pas pressés parce que nous verrons cela ensemble !» Des mots qui ont vite agité la toile.

Une chose est certaine : Sadio Mané ne partira pas gratuitement cet été. Le prix du Sénégalais a été fixé à 35 millions d’euros par les dirigeants du club de la Mersey, qui attendent désormais la bonne offre pour craquer. Sadio Mané, lui, semble désormais de plus en plus proche de la sortie avec ses dernières déclarations. Et après sa formation au FC Metz, son passage au RB Salzbourg et ses années en Angleterre à Southampton et Liverpool, le natif de Sedhiou pourrait découvrir un nouveau championnat et une nouvelle culture dès cet été.

