Alors que son trio d’attaquants vedettes est en fin de contrat en juin 2023, Liverpool a décidé de casser sa tirelire pour s’offrir le Colombien du FC Porto Luis Diaz. Sadio Mané (29 ans) et Mohamed Salah (29 ans) à la Coupe d’Afrique des Nations et en fin de contrat en juin 2023, comme leur compère Roberto Firmino (30 ans), Liverpool a décidé d’anticiper et de se renforcer cet hiver en attaque. Ainsi, les Reds ont mis près de 60 M€ (45 M€ + 15 M€ de bonus) sur la table pour s’offrir Luis Diaz (25 ans).

L’international colombien (31 sélections, 7 réalisations), également pisté par Tottenham, réalise sa saison la plus accomplie depuis son arrivée au FC Porto en 2019. Le Cafetero, certainement le meilleur joueur de Liga Bwin depuis le début de l’exercice, est l’actuel meilleur buteur du championnat (14 pions).



Saison de rêve

Virevoltant, dribbleur et désormais très efficace (il faut ajouter 4 passes décisives à son bilan), le natif de Barrancas a convaincu les Scousers de miser sur lui et viendra donc renforcer un secteur où les doublures Divock Origi et Takumi Minamino, si elles rendaient service, étaient loin d’être à la hauteur des trois habituels titulaires. Avec Luis Diaz, Jürgen Klopp tient, sur le papier, un renfort de choix pour son attaque. Porto et Sergio Conceição, de leur côté, récupère un sacré pactole qui lui permettra de trouver les solutions pour compenser son départ.

«Liverpool Football Club a finalisé la signature de Luis Diaz en provenance du FC Porto, sous réserve de l’octroi réussi d’un permis de travail et d’une autorisation internationale. Le joueur de 25 ans a signé un contrat à long terme avec les Reds après avoir passé un examen médical et finalisé des conditions personnelles. Diaz arrivera dans le Merseyside une fois qu’il aura terminé son service international avec la Colombie, qui affrontera l’Argentine lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde à Cordoba mardi soir. Il rejoint Liverpool après deux saisons et demie avec le FC Porto, où il a fait 125 apparitions et marqué 41 buts, et portera le maillot n°23», précise ainsi le communiqué des Reds.

