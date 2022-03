En difficulté contre West Ham lors de la dernière journée, imprécis contre l’Inter en Ligue des champions, Mohamed Salah connaît un léger coup de moins bien, au cœur d’une saison titanesque. Mais avec les échéances qui arrivent, Liverpool va avoir besoin de son attaquant à son meilleur niveau pour viser le titre et la Ligue des champions. Nous sommes à Anfield, le 5 mars dernier. A un quart d’heure de la fin du match entre Liverpool et West Ham, une scène peu habituelle se produit : Mohamed Salah est remplacé alors que son équipe ne mène que d’un but et ne domine pas vraiment la partie. Les supporters ne sont pas ingrats et chacun a conscience de la saison monstrueuse que l’Egyptien est en train de produire. Tous donnent de la voix pour le célébrer. Toujours est-il qu’en cet après-midi de Premier League, Salah n’y était pas et les siens ont failli y laisser des points. Quelques jours plus tard, contre l’Inter, lors du match retour à domicile des huitièmes de finale de Ligue des champions (0-1), c’est un peu différent. Les occasions, l’attaquant des Reds les a. Mais il manque d’adresse. Il touche par deux fois les montants et permet ainsi aux Italiens d’espérer jusqu’aux confins de la rencontre. Dire que Salah est dans une mauvaise passe serait exagéré. Assurer que Liverpool a besoin de son meilleur buteur au top de sa forme jusqu’à la fin de la saison ne l’est pas.



UN JOUEUR CAPITAL

Avant le match contre West Ham lors de la dernière journée, Mohamed Salah était tout simplement en tête du classement des buteurs de Premier League… et de celui des passeurs également. S’il est toujours le meilleur sniper du championnat anglais, Alexander Arnold est parti s’installer seul en tête des distributeurs de caviars avec 11 passes, grâce à une passe décisive un peu chanceuse pour Mané contre les Hammers. C’est, d’ailleurs, la deuxième fois de la saison seulement qu’il ne plante pas pendant trois matches d’affilée en club. La première fois, en novembre, n’était même pas une vraie disette puisqu’il avait tout de même fait scorer ses coéquipiers par deux fois. Mais quand Salah baisse de rythme, le jeu des Reds aussi. L’impression que Liverpool a été légèrement timide sur ses dernières sorties anglaises et européennes n’en est pas une. Pêle-mêle : parmi les 10 meilleurs buteurs de Premier League, l’Egyptien est le seul à réussir plus de deux dribbles par match (Sterling est à 1,78), et est l’attaquant le plus recherché de son équipe par la passe (64 fois par match contre 60 et 53 pour Mané et Jota).



LE FAUX PAS N’EST PAS PERMIS

Tous les joueurs ont eu, ont et auront des périodes plus faibles au cours de leurs saisons. Ainsi en va le football. Quand bien même ils sont les plus grands de leur équipe, voire de leur championnat. Le hic, c’est que dans l’estuaire de la Mersey, chacun sait que les hommes de Klopp doivent filer droit pour espérer une saison canon. Avec trois longueurs de retard derrière Manchester City à 11 journées de la fin, chaque point laissé en route en Premier League va coûter (très) cher. Et en Ligue des champions, il faudra un grand Salah au vu des premiers qualifiés pour les quarts : Real, Bayern et City. Certes les Reds ont remporté l’EFL Cup, certes ils sont encore en lice en FA Cup. Mais les spectateurs d’Anfield ont envie de voir la PL et la coupe aux grandes oreilles revenir à la maison. Eux qui ont regoûté au bonheur de remporter ces compétitions après respectivement 40 et 14 ans d’attente. n

