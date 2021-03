En Angleterre, la saison de Liverpool ressemble de plus en plus à un long calvaire en Premier League. Alors que les Reds n’y arrivent plus, Jürgen Klopp a tapé du poing sur la table ! L’entraîneur allemand demande de la «loyauté» à ses joueurs alors que la saison est difficile. Cela fait d’ailleurs la Une du Daily Express hier matin qui explique que «Klopp s’attend à ce que ses joueurs lui restent fidèles», et notamment Mohamed Salah, dont le comportement des dernières semaines laissait planer un doute sur son avenir.

Une déclaration qui fait grand bruit outre-Manche et qui s’affiche également en couverture du Daily Star, car «Klopp n’hésitera pas à trancher» si un de ses joueurs se met en marge du groupe. Le Daily Mirror va plus loin et placarde également la déclaration de l’Allemand : «Si nous manquons le top 4 et qu’un joueur veut partir, je ne veux pas de lui !» Voilà qui a le mérite d’être clair.

