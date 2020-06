Liverpool a condamné hier « l’attitude inacceptable » de milliers de fans qui se sont rassemblés la veille pour célébrer le titre de champion d’Angleterre des Reds, au mépris des règles de distanciation sociale en vigueur.

Liverpool ne comprends pas. Et a tenu à le faire savoir. « Plusieurs milliers de personnes se sont rendues à Pier Head vendredi 26 juin et certaines ont choisi d’ignorer les conseils en matière de distanciation sociale et de mettre en danger la sécurité publique », écrit le club de foot dans un communiqué commun avec le conseil municipal et la police locale. « Notre ville affronte toujours une crise de santé publique et ce comportement est totalement inacceptable », poursuit le communiqué.

Liverpool a décroché son premier titre de champion d’Angleterre depuis 30 ans, jeudi soir, ce qui a provoqué des scènes de liesse dans la ville du nord de l’Angleterre. Un bâtiment classé, le Liver Building, a été touché par des feux d’artifice, qui ont provoqué un incendie. « Lorsque cela sera possible en toute sécurité, nous travaillerons tous ensemble pour organiser un défilé de la victoire », promettent les trois signataires du communiqué. « En attendant, la sécurité de notre ville et de nos habitants continue d’être notre priorité numéro un. » Le Royaume-Uni a recensé 43.414 décès de personnes testées positives au nouveau coronavirus, le plus lourd bilan en Europe, et les grands rassemblements sont interdits.



Gouiri s’envole vers l’OGC Nice

« Amine est un vrai gone issu de l’Académie qui peut réussir comme Karim (ndlr Benzema) ! », lançait encore Jean-Michel Aulas sur Twitter fin avril. Mais Amine Gouiri est finalement sur le point de quitter sur club formateur sans avoir réussi à y percer vraiment. L’attaquant de 20 ans va filer vers Nice, un accord entre les deux clubs a été trouvé annonce Nice Matin. De son côté, L’Equipe évoque hier un transfert de 6 millions d’euros. Aux abords de la promenade des Anglais, le meilleur buteur de l’Euro des moins de 17 ans, disputé en mai 2017 en Croatie, va essayer d’y lancer une carrière qui s’annonçait pleines de promesses. Mais qui tarde à démarrer.

Coupé dans son élan par une grave blessure au genou gauche (rupture isolée du ligament croisé antéro-interne) en 2018, Amine Gouiri n’a pas réussi à s’imposer à Lyon. Cette saison, il n’a joué que cinq petites rencontres, dont une seule en L1. Bloqué par Moussa Dembélé ou encore Karl Toko Ekambi et sans le moindre but en pro, l’attaquant, international français dans les catégories de jeunes, n’a jamais vraiment convaincu Rudi Garcia.

Gouiri espère trouver un terrain plus clément à Nice pour répondre enfin aux attentes générées par son talent et son potentiel. Au sein du Gym, l’international Espoirs devrait jouer le rôle de doublure de Kasper Dolberg devant. Il se retrouve en tout cas dans une équipe qui poursuit un mercato aussi qu’intriguant qu’alléchant. Gouiri va en effet s’ajouter aux arrivées de Morgan Schneiderlin (Everton), Robson Bambu (Athletico Paranaense), Flavius Daniliuc (Bayern Munich) mais aussi Hassane Kamara (Reims). De quoi faire saliver quelques supporters niçois.

