La manifestation littéraire «Maghreb-Orient des livres» prévue initialement à partir du 11 février à Paris a été reportée au 13,14 et 15 mai prochains, en raison de la situation sanitaire en France, annoncent les organisateurs. Les organisateurs de l’événement, indiquent dans un communiqué être dans «l’impossibilité d’organiser ce festival dans de bonnes conditions aux dates prévues, en raison de la situation sanitaire». Pour cette édition, les organisateurs avaient annoncé que la bande-dessinée serait mise à l’honneur en plus de la programmation de nombreux rendez-vous pour le jeune public. Le programme de cette édition devrait être prochainement dévoilé, selon les organisateurs. Organisé depuis 1994 par l’Association «Coup de soleil» sous le nom «Maghreb des livres», le festival «Maghreb-Orient des livres» oeuvre pour la promotion de la production littéraire des pays du Maghreb et organise durant l’année de nombreuses rencontres et événements en lien avec la littérature.

