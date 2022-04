Après le titre acquis contre Lens samedi soir, Leonardo avait prévenu qu’il allait y avoir de nombreux changements au PSG cet été. Ce qu’il ne sait peut-être pas, c’est qu’il fera sans doute partie de ce grand coup de balai. Le directeur sportif ne devrait pas être seul à devoir faire sa valise. Mauricio Pochettino est également invité au départ, lui qui toucherait un chèque de 15 M€ en cas de départ de licenciement à un an de la fin de son contrat.

Le PSG a déjà ciblé un successeur en la personne d’Antonio Conte. Si les contacts n’auraient pas été officiellement noués entre les différentes parties, l’Italien de Tottenham se sait courtisé par le club de la capitale française et commence déjà son audit externe. Il a même déjà ciblé les points faibles de cette équipe et a fixé ses conditions pour venir. D’après les informations de RMC, l’ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra veut un salaire de 30 M€ annuels, lui qui touche déjà 17 M€ à l’année chez les Spurs.



Il ne veut plus des «joueurs Instagram»

En plus de devenir le manager le mieux payé de la planète avec Diego Simeone, Conte a remarqué pas mal de problèmes au sein de la politique sportive parisienne. Il faut croire que la méthode Leonardo ce n’est pas vraiment son genre. Il aimerait ramener avec lui Gianluca Petrachi, ancien directeur sportif de la Roma (2019/2020) pour ainsi avoir la main mise sur le mercato. Il aurait alors un grand pouvoir de décision sur les départs et les arrivées.

Pour encadrer un effectif très indiscipliné depuis quelques saisons, l’Italien voudrait venir avec son staff élargi et remédier à ce problème par une meilleure prise en charge individuelle. Il souhaite également mettre de l’ordre dans le vestiaire avec notamment le recrutement d’un directeur des réseaux sociaux afin d’en avoir une plus grande maîtrise. Selon le média, Conte parle en privé «de joueurs Instagram» beaucoup trop nombreux et influents à son goût. Sans cela, il lui paraît compliqué de venir en France, alors que Tottenham verrait d’un bon œil son départ pour laisser la place à… Mauricio Pochettino. n

