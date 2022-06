L’Algérie et l’Italie ont eu des courbes semblables à bien des égards. En effet, les deux sélections avaient été sacrées championnes de leur continent signant une longue série d’invincibilités avant d’échouer à se qualifier en Coupe du monde 2022. Si « El-Khadra » semble s’être vite ressaisie, ce n’est pas le cas de la « Squadra Azzurra » qui éprouve beaucoup de mal à dépasser l’averse footballistique. Et cela nous rassure sur l’état de rémission de notre équipe nationale.

Par Mohamed Touileb

Mardi, l’Italie a pris une sacrée fessée en Allemagne en s’inclinant 5 buts à 2. Les Transalpins sont tombés bien bas après avoir tutoyé les sommets. Vainqueurs de l’Euro-2020 disputé l’été dernier, les « Azzurri » n’avaient pas goûté à la défaite en 37 sorties, établissant un nouveau record. Rien ne semblait indiquer qu’ils allaient se ramasser quelques mois plus tard en échouant à valider leur place au Mondial 2022.



La date FIFA de juin révélatrice

Cette courbe nous rappelle forcément celle des « Fennecs » qui se sont posés sur le toit de l’Afrique, en 2019, avant de se montrer solides lors de 35 sorties à la file où ils n’avaient jamais goûté à la défaite. Dès lors, personne n’imaginait que les camarades de Riyad Mahrez allaient connaître une CAN-2021 désastreuse.

Dans ce tournoi, ils étaient sortis du premier tour avec 1 seul point glané en 3 sorties et un statut d’invincible qu’ils ont vu fuir face à la « modeste » Guinée équatoriale qui a réussi ce que le Mexique, la Colombie, le Nigeria, le Sénégal et la Côte d’Ivoire n’ont pu faire.

Comme l’Algérie avec les Equato-Guinéens, l’Italie a grillé son sursis pour les barrages de la CDM en se faisant surprendre par une équipe de seconde zone. La Macédoine du Nord dit définitivement adieu à la présence lors de la messe planétaire de la balle ronde. A la même date FIFA, celle de mars, les protégés de Djamel Belmadi ont vu le Cameroun les coiffer au poteau pour ce qui est du sésame mondialiste.

Ainsi, « El-Khadra » et la « Squadra Azzurra » avaient touché le fond. Dès lors, la fenêtre internationale de juin était attendue pour savoir quelle sera la réaction. Les Dz ont fait un carton plein en remportant leurs 3 tests face à l’Ouganda (2-0) et la Tanzanie (0-2) dans les éliminatoires de la CAN-2023 en plus de dominer l’Iran (1-2), qualifié au Mondial, en amical.



Trouver la voie de la guérison n’est pas évident

De leur côté, les champions d’Europe en titre ont connu une date FIFA désastreuse. Corrigés par l’Argentine (3-0) pour la « Finalissima » (trophée qui départage le vainqueur de la Copa America et l’Euro), Nicola Barella & cie ont été accrochés par l’Allemagne (0-0) avant un sursaut d’orgueil contre la Hongrie (2-1). Mais c’était provisoire puisqu’ils feront match nul avec l’Angleterre avant de se faire atomiser par les Allemands (5-2) mardi. Ce qui est arrivé pour les Italiens, qui ont du mal à s’extirper de cette zone de turbulences, prouve qu’il n’est pas évident de relancer la dynamique. Chose que les « Fennecs » semblent avoir fait de fort belle manière et prouve que rien n’est cassé entre Belmadi et ses poulains. L’alchimie pourrait opérer de nouveau. On ne demande que ça.

Par ailleurs, même si certains argueront que l’adversité n’était pas forte, il est utile de mentionner que le Sénégal, champion d’Afrique en titre, a difficilement disposé du Burundi alors que l’Egypte, finaliste malheureuse de la dernière CAN, s’est fait surprendre par l’Ethiopie. C’est pour dire qu’il n’y a plus d’évidences dans le foot. n