Sous les ordres de Djamel Belmadi, l’équipe nationale est quasiment injouable. En 30 matchs qu’il a dirigés depuis le banc, le driver d’« El-Khadra » s’est imposé 22 fois contre 7 nul et 1 seule défaite seulement. Il a eu le temps d’aligner 27 sorties sans être dominé au tableau d’affichage. Seule l’Italie rivalise actuellement dans ce registre. Et elle a pris un écart considérable

à l’occasion de l’EURO-2020.

Par Mohamed Touileb

En s’imposant face à l’Espagne mardi soir (1-1/4 t.a.b 2), l’Italie s’est qualifiée pour la finale de l’EURO-2020. Par la même occasion, elle a prolongé sa série d’invincibilité à 33 rencontres. Ainsi, l’Algérie, deuxième sélection avec la plus longue série en cours de matchs sans défaite (27), est tenue à distance.



Le record absolu menacé

La « Nazionale » semble imbattable. Sérieusement bousculée par la « Roja » en demie du Championnat d’Europe des nations 2020, la « Squadra Azzura » est parvenue à s’extirper du piège de Wembley grâce à la série fatidique des tirs au but. En alignant une 5e victoire en 5 tests dans l’épreuve continentale, les camarades de Frederico Chiesa ont signé un 14e succès de rang.

Au total, c’est tout de même 28 victoires dans cette série toujours en cours. Les protégés de Roberto Mancini ne sont plus qu’à deux longueurs du Brésil et de… l’Espagne qui ont atteint la barre de 35 sorties dans lesquelles ils n’ont jamais été battus. C’est le record absolu.

En Afrique, c’est notre sélection qui excelle dans cet exercice avec 27 matchs à l’issue desquels elle ne s’est jamais inclinée. S’elle talonnait les Italiens en juin avant le début de l’EURO (28 contre 27), l’excellente campagne des Transalpins dans le tournoi majeur du Vieux-Continent leur a permis de creuser l’écart.



Belmadi sait que son équipe est attendue

A partir de là, virtuellement, les Fennecs devront faire un sans faute dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 entre septembre et novembre avec des double-confrontations face aux Djibouti, le Burkina Faso et le Niger. Il faut aussi espérer voir les « Azzurri » perdre la finale de l’EURO. Autrement, il sera quasi-impossible d’aller les chercher. Tout cela reste anecdotique. Mais le défi pourrait motiver Riyad Mahrez et ses compères.

Belmadi sait très bien qu’il faudra composer avec le statut d’équipe à battre. Tous les adversaires voudront s’offrir le scalp d Champion d’Afrique et de la sélection CAF qui resté le plus longtemps imbattable à travers l’histoire. « Cette série d’invincibilité de 27 matchs veut dire beaucoup. D’abord de la constance après le sacre africain en 2019, en se remettant au travail pour sortir des grosses performances. Le mérite revient aux joueurs, qui ont travaillé dur pour battre ce record. Maintenant, ça ne va pas être facile de préserver cette série, surtout que toutes les équipes nous attendent pour nous faire tomber », a estimé le coach des « Guerriers du Désert ». Jusque-là, les « Verts » ont porté leur costume en toute aisance. Espérons que ça dure.