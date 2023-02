Le Président directeur général du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar a effectué une visite de travail et d’inspection à la zone industrielle à Arzew relevant de l’Activité Liquéfaction-Séparation (LQS) en vue de s’enquérir du fonctionnement des unités de production de la zone industrielle, a indiqué, jeudi, un communiqué de la compagnie pétrolière nationale. Lors de cette visite, effectuée jeudi, M. Hakkar a inspecté «le fonctionnement de l’activité de l’unité de distribution d’eau de la zone industrielle et écouté des explications sur le rôle de cette unité dans l’approvisionnement de l’eau aux unités de production et aux projets de développements à la zone industrielle», a précisé le communiqué. Le Pdg de Sonatrach s’est rendu ensuite au complexe de liquéfaction de gaz naturel «GL1Z», entré en production en 1977, a souligné la même source relevant que cette visite a permis à M. Hakkar et la délégation l’accompagnant de suivre un exposé détaillé sur «le plan de réhabilitation programmé pour les deux complexes de liquéfaction de gaz naturel «GL1Z» et «GL2Z», a ajouté la même source. La visite a permis également à la délégation de s’enquérir des principaux travaux de réhabilitation et de rénovation réalisés par l’Activité Liquéfaction-Séparation (LQS) «ayant bénéficié d’une contribution efficace des filiales de Sonatrach spécialisées dans le domaine», selon la même source. D’autre part, un exposé exhaustif lui a été présenté sur la stratégie de maintenance adoptée par la stratégie de liquéfaction-séparation (LQS) qui «a donné des résultats probants en termes de rationalisation des coûts et de taux d’intégration nationale», ajoute la même source. A cette occasion, le P-dg a procédé à la distinction d’un groupe de jeunes ingénieurs spécialisés dans la maintenance pour les travaux de maintenance très minutieux réalisés en matière de constat, de réparation et de montage de turbines et d’équipements spéciaux au niveau du complexe de liquéfaction du gaz GNL3Z d’Arzew, ajoute le communiqué. Dans ce contexte, le groupe a affirmé que «les programmes de réhabilitation et de renouveau tracés à moyen terme comptent parmi les principaux enjeux du programme de développement de l’activité de liquéfaction-séparation de Sonatrach, l’objectif étant de moderniser les structures de production et de les adapter aux critères de santé, de sécurité et environnementaux, outre l’exploitation des technologies de pointe dans la maintenance préventive et la maîtrise de l’empreinte carbone, une stratégie visant à promouvoir les capacités productives du gaz liquéfié pour honorer les engagements gaziers internationaux du groupe».

