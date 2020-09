Le FC Barcelone a balayé Villarreal ce week-end, qui plus est en pratiquant un football agréable. Ronald Koeman a envoyé un message direct à Lionel Messi. L’été a été très chaotique du FC Barcelone, le limogeage de l’entraîneur catalan après l’apocalyptique 8-2 contre le Bayern Munich ayant fait basculer le Barça dans une autre dimension, avec en point d’orgue la demande de départ de Lionel Messi.

A contrecoeur, et toujours remonté contre ses dirigeants, le sextuple Ballon d’Or a finalement décidé d’aller au bout de son contrat, sans prolonger, ce qui lui laisse le choix pour l’an prochain. En attendant, Ronald Koeman semble n’avoir que faire des états d’âme de la star argentine, boudeur après le départ de Luis Suarez.



« Il n’a pas à s’occuper de tout »

En effet, face à Villarreal, l’entraîneur néerlandais a changé le schéma tactique habituel, en positionnant Lionel Messi plus dans un rôle d’avant-centre et de lui confier finalement le rôle tenu par Luis Suarez. Pour Ronald Koeman, les choses sont claires, le FC Barcelone ne doit pas dépendre uniquement de Lionel Messi, et c’est lui qui fera les choix tactiques, et par la star argentine.

Dans Marca, on estime que le technicien du Barça s’est inspiré de ce qu’a fait le sélectionneur argentin avec Lionel Messi. « Ronald Koeman semble avoir pris la même décision que Lionel Scaloni en équipe nationale argentine. Il faut montrer à Leo Messi qu’il n’a pas à s’occuper de tout, et qu’ils vont constituer une équipe pour lui afin que cela ne soit pas un sujet de préoccupation pour Messi.

A 33 ans, il est temps de commencer à penser à le faire jouer différemment, car il est vrai que Lionel Messi ne passe plus aussi facilement ses adversaires comme les années précédentes », explique le média espagnol. Reste à savoir si le joueur argentin acceptera longtemps de ne pas avoir son mot à dire sur le plan tactique.

Articles similaires