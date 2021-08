Le départ de Lionel Messi pour le Paris Saint-Germain laisse un vide monumental au FC Barcelone. Ses conséquences sur le plan sportif risquent d’être d’autant plus préjudiciables que le club catalan s’expose aussi à de grandes pertes financières malgré l’économie réalisée sur le salaire de l’Argentin. Sans lui, l’avenir de l’institution blaugrana s’inscrit dans un flou total.

C’est le jour d’après. Barcelone tient une belle gueule de bois Après l’arrivée officielle de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. La douleur et la tristesse transpirent dans les médias catalans après le départ de la star du Barça. C’est une page qui se tourne. L’une des plus glorieuses de l’histoire de l’institution blaugrana, qui peut surtout s’en prendre à elle-même de ne pas avoir su conserver son joyau. C’est le résultat d’une gestion catastrophique par la direction barcelonaise ces dernières années. Mais c’est déjà du passé. Pour le Barça, il est plus urgent que jamais de préparer l’avenir tant il paraît incertain.

Il ne faisait aucun doute que les finances du club catalan étaient au plus mal. Le départ de Messi, pourtant d’accord pour prolonger son contrat en diminuant son salaire de moitié, en a été la plus criante des preuves. Au moment d’acter définitivement la fin de l’histoire entre la Pulga et le Barça vendredi dernier, Joan Laporta avait annoncé des pertes à hauteur de 487 millions d’euros sur la saison écoulée. La crise sanitaire a plombé encore davantage un club catalan enlisé dans une situation économique délétère.



ECONOMIQUEMENT, LE GAIN N’EST PAS SI NET

Sa masse salariale a crevé le plafond, dépassant largement le «salary cap» imposé par la Liga. De ce point de vue, que le Barça se déleste du salaire de Messi, estimé à environ 70 millions d’euros par an, pourrait être perçu comme bénéfique pour les finances du club catalan. Le quotidien El Mundo avançait même un coût total de 138 millions d’euros par an pour assumer les émoluments de la Pulga. C’est une sacrée économie pour l’institution blaugrana.

Mais perdre Messi, c’est aussi perdre tous les revenus générés par la Pulga. En s’appuyant sur une étude du cabinet Brand Finance, le quotidien catalan Sport évoquait ainsi un manque à gagner équivalent à 137 millions d’euros pour le Barça avec le départ de l’Argentin, entre les revenus commerciaux, la vente de produits marketing et les recettes au stade les jours de match. Messi tenait un rôle monumental dans la valorisation de la marque «Barça». Son départ ferait finalement autant de bien que de mal aux finances du club catalan.



UN IMPACT MONUMENTAL DANS LES STATS…

Le gain financier n’est donc pas si net pour Barcelone avec la signature de Messi au PSG. La perte sportive, elle, est évidente. L’Argentin tenait à bout de bras une équipe qui a largement perdu de sa superbe depuis sa dernière victoire en Ligue des champions en 2015. Et encore davantage depuis les départs des emblématiques Xavi et Andrés Iniesta, garants de la domination collective du Barça dans le jeu.

L’homme aux 672 buts en 778 matches sous le maillot blaugrana en était à la fois le créateur et le finisseur.

Ce constat était encore criant la saison passée. Pourtant, Messi l’avait entamée assez discrètement. Il avait tenté de forcer son départ du club à l’été 2020 et ses performances s’en étaient ressenties durant les premiers mois de la saison.

Mais à l’arrivée, la Pulga avait bouclé l’exercice avec 38 buts et 14 passes décisives au compteur, en 47 matches toutes compétitions confondues. Quasiment le double de son premier poursuivant au classement des buteurs du Barça sur l’exercice 2020-21, Antoine Griezmann. Cela résumait l’impact monumental du joueur de 34 ans sur l’attaque barcelonaise.



… MAIS TELLEMENT PLUS ENCORE

Mais le Barça a perdu beaucoup plus que son buteur attitré. Messi était l’homme systématiquement recherché dans le jeu, le premier relais cherché par Sergio Busquets, la rampe de lancement de Jordi Alba… Il était la pièce maîtresse d’un collectif barcelonais qui vivait essentiellement par lui. C’est toute une animation offensive que Ronald Koeman doit repenser sans l’Argentin. Et pour ne rien arranger, le technicien néerlandais doit pour l’instant se passer de ses deux recrues estivales dans ce secteur, Memphis Depay et Sergio Agüero, que le Barça ne peut pas inscrire pour son incapacité à respecter les règlements de la Liga sur le «salary cap».

Enfin, il y a la perte de ce que l’on ne peut pas quantifier. Messi était le capitaine du Barça, son âme, le fleuron de son centre de formation, l’incarnation d’un modèle barcelonais qui a largement perdu de sa superbe. Il était surtout un leader sans égal, un joueur dont la seule présence sur la pelouse suffisait à donner confiance à tous ses partenaires, au-delà de sa supériorité technique. A tous les niveaux, c’était un guide indispensable au FC Barcelone. Un Barça désormais orphelin et livré à lui-même pour aborder un futur des plus incertains.

