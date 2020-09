La star argentine Lionel Messi, déterminé à quitter le FC Barcelone depuis plusieurs semaines, a annoncé ce vendredi qu’il honorerait la dernière année de son contrat avec le club catalan. « Je vais continuer au Barça et mon attitude ne changera pas, peu importe ce que j’ai voulu m’en aller. Je ferai de mon mieux. Je veux toujours gagner, je suis compétitif et je n’aime rien perdre. Je veux toujours le meilleur pour le club, pour le vestiaire et pour moi-même » a déclaré le capitaine du Barça dans un long entretien à Goal.com (voir images en dessous) diffusé vendredi après-midi.

« Je n’irais jamais en procès contre le Barça car c’est le club que j’aime, qui m’a tout donné depuis que je suis arrivé, c’est le club de ma vie. (…) Je vais continuer au Barça et mon attitude ne va pas changer parce que j’ai voulu m’en aller », a assuré Lionel Messi . « J’ai eu la possibilité de quitter le Barça plusieurs fois. L’argent ? Chaque année, j’ai eu l’opportunité de partir et gagner plus d’argent qu’à Barcelone. J’ai toujours dit que ma maison était ici. » a t-il ajouté. L’attaquant argentin devrait donc honorer la dernière année de son contrat avec le seul club professionnel de sa carrière, avant d’envisager à nouveau un départ, vraiment libre cette fois, en 2021.