Selon Sport, le Barça s’apprête à préparer une nouvelle offensive pour recruter Neymar la saison prochaine. Le quotidien espagnol assure même que les opérations pourraient être lancées rapidement si le PSG venait à être éliminé dès les huitièmes de finale de Ligue des champions.

Après avoir échoué à faire revenir Neymar l’été dernier, le FC Barcelone ne veut plus perdre de temps. Selon les informations de Sport, le club catalan pourrait relancer l’opération Neymar dès le mois de mars si le PSG se faisait éliminer lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions la semaine prochaine face à Dortmund. Le quotidien espagnol affirme que le Brésilien est «l’objectif numéro 1» du FC Barcelone pour le prochain mercato. Le club catalan souhaiterait renouveler son effectif, notamment sur le plan offensif. Neymar serait l’option parfaite d’autant plus qu’il est respecté dans le vestiaire barcelonais et que son temps d’acclimatation serait considérablement réduit.

Les Blaugrana regardent donc avec attention la situation de son ancien joueur. Venu à Paris en 2017 pour remporter le Ballon d’Or, Neymar ne se satisfera pas d’une nouvelle élimination prématurée dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. De plus, le Brésilien a fait part de son incompréhension quant au choix du club parisien de le laisser souffler avant le match aller à Dortmund. «C’est difficile de rester quatre matchs sans jouer. Ce n’est pas mon choix, c’est le club qui a pris la décision, les médecins. On a beaucoup parlé. Moi, je n’ai pas aimé. Je voulais jouer, je me sentais bien. Le club a eu peur et ça retombe sur moi», avait-il déclaré au micro de RMC Sport.

Intérêt mutuel

Neymar n’a jamais caché en interne son désir de revenir au Barça. Mais l’opération s’annonce longue et ardue. Tout d’abord par rapport au montant du transfert. Sport évoque un prix d’au moins 170 millions euros. Sans compter le ou les joueurs en échange qui pourraient s’ajouter à cette opération. De plus, l’ancienne star de Santos réclamerait 6,5 millions d’euros au Barça, à la suite de son contentieux lié avec le fisc espagnol dans le cadre de son transfert à Barcelone en 2013, en plus des 32 millions qu’il souhaite récupérer.

Il faudra aussi se pencher sur le pouvoir de négociation du Paris Saint-Germain. Depuis le retour de Leonardo en tant que directeur sportif, le club parisien s’est montré inflexible sur le marché des transferts. Neymar, déjà l’été dernier, et Edinson Cavani, cet hiver, en ont fait l’expérience. Parallèlement, le PSG devra jouer des coudes avec le Real Madrid qui se fait de plus en plus pressant dans le dossier Kylian Mbappé. Une chose semble quasi-sûre, le PSG ne laissera pas partir ses deux stars le même été.

