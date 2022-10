Par Hakim Ould Mohamed

L’investissement, l’industrialisation et le climat des affaires étaient les sujets centraux débattus, hier, au Forum algéro-français, organisé en marge de la visite de la Première ministre française, Elisabeth Borne, en Algérie. Des hommes d’affaires algériens, mais aussi des investisseurs français, dont les entreprises sont installées en Algérie depuis maintenant plusieurs années, ont plaidé en faveur du renforcement de la circulation des capitaux entre les deux pays, du partenariat entre les entreprises afin que les deux parties puissent être un acteur de la diversification tant espérée de l’économie algérienne. Andry Plontikova de la société SGT, implantée en Algérie, voici quelques années, affirme avoir évolué au rythme des grands groupes internationaux présents en Algérie. SGT, spécialisé dans la plasturgie, a profité d’un marché en plein essor en Algérie et devient en un laps de temps très court leader sur le marché et investit en 2013, dans une seconde usine à Sétif après avoir ouvert, en 2001 une première usine à Rouiba, à Alger. SGT Algérie lorgne désormais vers l’Afrique où des marchés à l’expert sont d’ores et déjà identifiés. « Dès notre installation en Algérie, nous avons mis à profit les avantages comparatifs du marché pour se développer rapidement, dont le coût de l’énergie et de la main d’œuvre », témoigne Andry Plontikova, intervenant dans un panel dédié aux Grands témoins. A côté de lui, Riadh Ait Aoudia, responsable de Media Algérie, met en relief « une transformation réelle de l’économie et des entreprises algériennes ». « Nous avons des entreprises très compétitives et très agressives sur les marchés extérieurs ainsi qu’une croissance très dynamique qui peut profiter à tous les acteurs de l’économie », estime Riadh Ait Aoudia, soulignant, sur sa lancée, comme pour accréditer, une fois de plus, si besoin il y a, « une conjoncture plutôt favorable pour l’économie et les entreprises, lesquelles ont désormais de la visibilité et de la stabilité pour investir en Algérie. Lui emboitant le pas, Racim Benghanem, directeur général de BG ICC, soutient que le marché algérien est créateur de richesses et joue un rôle de locomotive sur le Continent africain. Sur la question du climat des affaires, Andry Plontikova revient à la charge pour dire qu’il « faut démystifier les choses ; pour s’installer en Algérie, il faut mener les mêmes démarches que lorsque l’on veut s’installer ailleurs, aussi bien pour la production que pour l’exportation ». Les participants à ce panel dédié aux Grands témoins, organisé dans le cadre du forum algéro-français, les conférenciers ont défendu bec et ongles une meilleure visibilité et une stabilité juridique pour investir en Algérie. Les intervenants parmi les chefs d’entreprises ont mis en avant les besoins de l’Algérie en matière d’investissement et de diversification de l’économie, dont les enjeux vont bien au-delà de la couverture des besoins du marché pour inclure les questions de l’exportation et de résilience de l’économie algérienne. Pour leur part, les industriels de la pharmacie et du médicament ont dit vouloir accélérer davantage dans la production pour pouvoir atteindre un taux de 100% de couverture des besoins du marché mais aussi pour accélérer les exportations. Nadia Bouabdallah, directrice de la production, du développement industriel, de la recherche et de la promotion des exportations au ministère de l’Industrie pharmaceutique, a indiqué que la stratégie de l’Algérie est d’orienter les investisseurs vers la couverture du marché en produits innovants et non fabriqués localement, mais aussi vers l’exportation. « L’industrie pharmaceutique est un secteur stratégique couvert par une réglementation particulière en matière d’investissement qui oriente les investisseurs vers les besoins réels du marché », a expliqué Nadia Bouabdellah. Selon elle, l’Algérie a besoin de produits issus de la biotechnologie, de la biothérapie, de la biostérilisation, de la production localement de l’équipement médical et du lait infantile, des produits de bioéquivalence, de mettre en place un système de traçabilité des produits pharmaceutique, appelant à des partenariats algéro-français dans ces métiers de pharmacie et de médicament pour pouvoir atteindre une couverture du marché de 100%. Réda Kessal, de la direction de la veille stratégique, souligne, pour sa part, une réglementation favorable à la production et à l’exportation. « Les investisseurs dans le médicament et les produits pharmaceutiques bénéficient d’un enregistrement accéléré de leurs projets, d’une orientation vers les produits essentiels et les molécules innovantes ainsi que d’une politique des prix flexible à l’export », soutient Réda Kessal. Pour ainsi dire, que ce soit dans l’industrie agroalimentaire, dans le numérique ou dans les énergies et l’agriculture, les maitres mots étaient de produire localement avec une orientation claire vers l’export. <

