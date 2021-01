Etincelant depuis l’entame de la saison avec le FC Metz, Farid Boulaya n’a pas laissé l’Olympique Marseille insensible à son talent. D’ailleurs, Pablo Longoria, head of football des Phocéens, aurait coché son nom pour remplacer le très probable départ de Morgan Sanson vers Aston Villa (Premier League).

A 27 ans, le Fennec pourrait enfin jouer dans un club de renom. En effet, Boulaya semble être en mesure de prétendre à évoluer dans un team plus prestigieux que le FC Metz avec lequel il s’éclate depuis l’entame de l’exercice en cours après une premier où il a semblé sur courant alternatif. L’épanouissement illustré par sa magnifique passe décisive, la 3e de la saison en 16 apparitions pour 3 buts, dimanche dernier contre l’Olympique Lyonnais en déplacement. Un râteau et une passe dans l’intervalle pour mettre Lea Iseka sur orbite et donner la victoire (0-1) aux siens.



Les amères expériences de Kadir et Ziani

Une aisance technique et un degré de maîtrise qui viennent confirmer son épanouissement footballistique au plus haut niveau. Lui qui ne dispute que sa deuxième année parmi l’élite française avec un parcours qui l’a vu passer par Istres, Clermont, Bastia et Girona (Espagne). C’est pour dire que l’éventualité de le voir atterrir chez les Marseillais incarnera le passage d’un nouveau cap. Même si, on a pu le voir par le passé, les choses ne se sont pas toujours bien passées pour nos internationaux avec le maillot Olympien. Karim Ziani et Fouad Kadir ont connu des périodes compliquées à l’OM car c’est un club assez atypique avec une pression constante. Ce n’est donc pas la même atmosphère que chez les Messins qui se contentent souvent de jouer pour éviter la relégation ou figurer dans le ventre mou du tableau.



Bon de sortie compris entre 6 et 7 millions d’euros

Aussi, chez les « Grenats » où il joue actuellement, Boulaya a une garantie d’être aligné constamment. Ce qui ne sera pas forcément le cas chez les Marseillais où il devra s’imposer et convaincre André Villas-Boas de son talent. Si jamais il voit son temps de jeu à la baisse, cela pourrait lui être préjudiciable pour ce qui est de la sélection. Dernièrement, il a pu jouer ses premières minutes avec la tunique d’ « El-khadra ». C’était contre le Nigéria avec un match complet Et il avait plutôt donné satisfaction même s’il est resté sur le banc face au Mexique 4 jours plus tard et lors de la double confrontation contre le Zimbabwe en novembre écoulé.

Pour revenir à son transfert éventuel vers le club du sud de la France, il faut savoir que les Messins, qui l’ont eu pour 800.000 euros l’été 2018 en provenance de Girona, pourraient le céder pour une indemnité comprise entre 6 et 7 millions d’euros selon les derniers rapports. Sachant que Sanson est évalué à plus de 20 millions d’euros, cela paraît dans les cordes des Marseillais. Tout est de savoir si le Fennec prendra le risque de bouger en milieu de saison.