Un mercato qui capote, des tensions et c’est une courbe footballistique qui dégringole d’une manière brutale. Zinedine Ferhat n’imaginait certainement pas qu’il passera du second meilleur passeur de Ligue 1 française de la saison 2020-2021 à indésirable au sein du Nîmes Olympique en l’espace d’une fenêtre de transferts estivale qui a mal tourné. Heureusement, son contrat avec les Nîmois a expiré le 30 juin dernier. Et cela lui permet de signer à Alanyaspor (Süper Lig/Turquie) pour deux saisons sans avoir besoin de l’aval de son ancienne direction.

Il avait fait ses preuves pour pouvoir passer un palier au terme de l’exercice 2020-2021. Surtout que son club avait été relégué. On pensait que le board des « Crocodiles » allait le laisser filer. Mais il n’a jamais eu son bon de sortie alors que des offres intéressantes avaient atterri sur le bureau du président Rani Assaf.

« Après la descente du club en Ligue 2, je ne vais pas mentir, j’avais l’objectif de partir pour rester en Ligue 1, où je pense avoir fait mes preuves. Pendant le mercato, le président annonce un prix de 2,5 millions d’euros pour me laisser partir. Un prix raisonnable qui convenait à tout le monde. Du jour au lendemain, le président a tout changé… et, même là, le club a reçu une offre de 3,5 millions d’euros, qu’il a refusée ! », s’indigne le natif de Bordj Menaïel au mois de mai dernier au moment d’évoquer sa situation.



Année perdue



En outre, il avait indiqué qu’il « ne pardonnera jamais » à Assaf car il a « perdu une année à cause de lui » et cela lui a même causé un « blocage psychologique ».

Les conséquences étaient manifestes sur le rendement. « Je voudrais parler de mon niveau cette saison. Je n’ai rien montré… Je vais dire la vérité aujourd’hui, j’avais perdu l’envie de jouer et ça se voyait sur le terrain. Pourtant, je n’ai jamais lâché, je me suis toujours entraîné normalement mais sur le terrain, je n’arrivais pas à oublier ce qu’il s’était passé. Je n’étais pas au mieux psychologiquement », raconte l’ancien pensionnaire du Havre AC. Le bilan est sans appel : 14 petites apparitions pour 0 but et 0 offrande. Le Dz était dégoûté de sa situation et devait supporter ce qui ressemblait à une année sabbatique sur le plan footballistique. Fort heureusement, tout cela a pris fin car le bail qui le liait au club, qu’il avait rejoint en juillet 2019, n’était plus valable au 30 juin écoulé.



Esprit de revanche



Dans un premier temps, il avait dit avoir « une préférence pour la Ligue 1, justement pour cet état d’esprit de revanche. Je place la France comme priorité pour mon choix de club. On a commencé des discussions avec certains clubs ici et à l’étranger. Je prends mon temps, car j’ai 29 ans et je ne veux pas me tromper. Mais je suis motivé à 100% ». Malheureusement, l’option de poursuivre en France dans un bon club, il l’avait manquée à l’issue de la séquence 2020-2021. Il doit se contenter d’un rebond chez le team qui avait terminé 5e du dernier championnat turc ; l’Alanyaspor en l’occurrence qui lui a offert un contrat de deux saisons. Est-ce qu’on pourrait retrouver le Ferhat percutant qu’on a vu il y a deux saisons ? Rien n’est moins sûr. Mais l’envie de prouver anime le milieu offensif. Il aura envie de retrouver l’équipe nationale de Djamel Belmadi qui l’avait retenu pour la date FIFA de juin 2021 où il avait honoré 12e et 13e sélections contre la Mauritanie et le Mali. C’était sans vraiment marquer de points.