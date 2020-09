Selon toute vraisemblance, Saïd Benrahma ne portera pas le maillot de Brentford pour la troisième saison de suite. Non pas parce qu’il y a désamour entre les deux où le contrat de l’Algérien a expiré (il court jusqu’en juin 2022) mais parce qu’il devrait jouer pour un club de Premier League. Les dirigeants de « Bees » ne retiendront pas le Fennec. Cependant, ils ne comptent pas le céder à un prix cassé.

Il aura été l’un des acteurs majeurs dans le surprenant parcours des « Abeilles » en Championship (Division 2 anglaise) lors de l’exercice écoulé. Grâce aux prestations de Benrahma (17 buts et 10 passes décisives en 46 apparitions), le club londonien a longtemps rêvé d’une accession vers l’élite du football en Angleterre. Mais cela ne s’est -malheureusement- pas fait. La faute à une finale de play-offs ratée face à Fulham (défaite 2 buts à 1) qui a validé le troisième billet qui restait en jeu rejoignant Leeds United et West Browich.

Et pourtant, Brentford aurait même pu monter directement s’il n’avait pas raté La marche lors des deux dernières sorties en saison régulière en ne récoltant qu’un point sur 6 possibles. Les « Baggies », malgré une reprise post-Coronavirus compliquée, ont pu préserver leur second rang et retrouver la classe premium de la balle ronde au pays de Sa Majesté.



Frank prêt à s’en séparer

La frustration était là pour le Vert et ses camarades qui ont dû rêver fort d’évoluer en Premier League pour l’opus 2020-2021. Le milieu offensif de 25 ans était devant une opportunité concrète de s’assurer la présence avec la crème footballistique anglaise sans attendre qu’un team vienne le chercher et conditionner sa carrière à la loi du marché de transferts. Mercato où les rumeurs sont toujours plus fortes que la réalité.

Cependant, il faut savoir que son entraîneur Frank Thomas ne compte pas l’empêcher de franchir ce palier si jamais la somme mise sur la table pour l’enrôler convienne aux dirigeants. Le technicien danois semble même résigné à l’idée de perdre son maître à jouer. « Je sais que beaucoup de rumeurs entourent nos joueurs au vu de la belle saison que nous avons réalisé. Tout le monde sait que Said Benrahma et Ollie Watkins intéressent plusieurs clubs. Si l’offre est à la hauteur de ce que nous attendons, alors nous sommes ouverts pour discuter d’un transfert. Mais les autres joueurs ne sont pas à vendre », a lâché Frank.

West Ham et Villa sur le coup

Avec une valeur marchande de 10.5 millions d’euros d’après le site d’évaluation Transfermarkt, Benrahma serait une vente intéressante mais aussi une recrue à fort potentiel pour l’équipe preneuse. Dans tous les cas, Brentford va réaliser une plus-value certaine puisque le natif d’Aïn Témouchent ne lui a coûté que 1.7 million d’euros lorsqu’il a été recruté en provenance de l’OGC Nice il y a deux ans.

Les noms de West Ham et Aston Villa reviennent souvent comme potentielles destinations. Deux teams ne jouant -habituellement- pas les premiers rôles mais qui semblent disposé à donner l’opportunité de passer un cap à celui qui compte 3 sélection avec l’EN. n