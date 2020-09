L’institut culturel italien d’Alger a annoncé la reprise des cours de langue italienne dans une formule «en ligne» en raison de la pandémie de coronavirus. Le communiqué de l’institut précise que les inscriptions sont ouvertes dès ce dimanche 6 septembre et jusqu’au 30 septembre. Les futurs élèves sont invités à se rendre directement au siège de l’institut, 4 bis rue Yahia-Mazouni, El Biar, avec «port du masque obligatoire». Les «personne résidentes hors wilaya» peuvent quant à elles prendre contact via l’adresse mail de l’institut (iicalgeri@esteri.it) ou par téléphone. L’institut précise par ailleurs que le payement des cours pourra se faire via virement bancaire. Il est à rappeler que l’Institut culturel italien d’Alger avait, dès le début de la crise de coronavirus, réorienté l’ensemble de ses activités vers des programmes «en lignes». La directrice de l’Institut culturel italien, Mme Antonia Grande, avait précisé, dès le mois de mars 2020, que «malgré les difficultés du moment, la culture ne s’arrête pas». Plusieurs initiatives et programmes culturels ont, dans ce contexte, été proposés, notamment la campagne «#WeAreltaly» en avril dernier, au plus fort de la crise en Italie, et qui avait pour but de réunir les initiatives des artistes italiens en vue de montrer «l’Italie la plus créative et la plus vitale de la culture aux jours du Coronavirus».

