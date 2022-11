Son nom ne figurait pas sur la liste finale de Djamel Belmadi. Pourtant, il était bien dans celle élargie établie par le sélectionneur national. Farès Chaïbi (20 ans) ne pourra pas honorer sa présence chez les Verts lors du rassemblement de novembre pour une raison… administrative !

En effet, la Fédération algérienne de football (FAF) n’a pas respecté la procédure de convocation en n’envoyant pas de courrier pour aviser le Toulouse FC de la pré-convocation du joueur. A partir de là, le club français a décidé de le bloquer.

Tout indiquait que Chaïbi serait là pour le regroupement de novembre des Fennecs. D’ailleurs, Belmadi a décidé de le surclasser des U23 pour le ramener directement chez les seniors. Mais tout s’est fait tardivement pour le milieu-offensif dont l’éclosion express (2 buts et 4 passes décisives en 12 apparitions en Ligue 1) a surpris plus d’un.

La direction du Téfécé

n’en espérait pas plus

L’intérêt que le Toulousain suscitait a conforté Belmadi dans l’idée de le faire venir dès novembre. Sauf que dans l’emballement, la FAF a oublié de contacter le TFC afin de l’informer de la pré-convocation du joueur. L’instance a tenté de rattraper le coup en envoyant une convocation directe il y a à peine quelques jours. Mais la direction des Violets a estimé qu’elle était dans son droit de ne pas laisser filer la révélation de la première partie de saison en Ligue 1 Uber Eats. D’autant plus que Chaïbi intéresse les coachs des sélections jeunes en France. C’est aussi une manière de gagner du temps dans ce dossier. Surtout qu’il n’y a pas de date FIFA jusqu’au mois de mars prochain. En tout cas, c’est bien dommage que les Verts ne puissent pas «sécuriser» un talent qui serait une plus-value dans un processus de rajeunissement qui tarde à être enclenché chez «El-Khadra». M.T.

