La suite de l’exercice sportif 2019-2020 est complètement floutée. La Fédération algérienne de football (FAF) attend le feu vert des autorités dans l’espoir de sauver la saison en cours. Pour ce qui est des mesures envisagées pour la reprise des activités footballistiques, l’instance laisse croire que le projet n’est pas encore terminé. Si c’est vrai, cela veut dire que niveau dispositions et prévoyance, les responsables de la discipline sont complètement à la traine.

Est-ce de la procrastination ou de la rétention d’information? Allez comprendre. Pourtant, il n’y a rien de confidentiel à ce sujet. Surtout qu’il s’agit de mesures et gestes qui doivent être vulgarisés afin d’appliquer parfaitement le protocole sanitaire et préventif du COVID-19. En tout cas, la structure du « sport à onze » algérien a exposé sa feuille de route pour la probable reprise. Lors de son entrevue, tenue il y a une dizaine de jours, avec Sid-Ali Khaldi, ministre de la Jeunesse et des Sports, Kheireddine Zetchi, patron de la FAF, lui a expliqué que la poursuite des championnats de Ligues 1 et 2 ainsi que ceux amateurs (LNF) s’étalera sur une période de 8 semaines. Intervalle temps durant lequel seront disputés les 8 rounds qui restent. Avant cela, il y aura 5 à 6 semaines de préparation. Et ce, peu importe quand les pouvoirs publics donneront leur aval pour la reprise. Naturellement, les médias ont voulu savoir quelles seront les mesures que les dirigeants du sport roi suivront afin que la compétition puisse reprendre sans encourir le risque de contamination. Partout dans le monde, les différentes instances ont étalé leur plan sanitaire sans laisser croire qu’il s’agit d’un secret qu’elles doivent garder jusqu’à ce que leurs gouvernements donnent le « ok » pour que le déconfinement sportif.

Pourquoi se compliquer la vie ?

En Allemagne, Angleterre, Italie et Espagne, on savait, par exemple, qu’il y aura un dépistage massif par étapes pour tous les acteurs du football et que les joueurs doivent adopter certains comportements que ce soit durant les entraînements ou les rencontres. Des protocoles sanitaires détaillés et exposés préalablement. En Algérie, la FAF semble jouer la carte d’un mystère qui n’existe pas. « Suite aux sollicitations de plusieurs médias, la Fédération algérienne de football (FAF) a le regret de ne pouvoir donner, pour le moment, des informations au sujet des mesures envisagées pour la reprise des activités footballistiques qui sont en voie de finalisation avant leur transmission au ministère de la jeunesse et des Sports (MJS) pour validation », pouvait-on lire sur le site de l’organe fédéral qui note qu’« une fois validées par les autorités concernées, ces mesures seront vulgarisées et mises à la portée des acteurs du football ainsi que des médias.»

A la lecture de ces lignes, on penserait que la FAF serait en train de sortir un antidote sportif ou un protocole de reprise inédit et jamais élaboré auparavant. Même si la situation est complexe, on ne voit pas trop pourquoi Kheireddine Zetchi et ses collaborateurs s’entêtent à compliquer encore plus les choses.