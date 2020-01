Le bilan annuel dressé par l’Inspection des Douanes de Sidi Bel Abbès fait ressortir 70 infractions enregistrées par ses différentes brigades, dont 47 relatives à la contrebande. Dans ce contexte, les douaniers ont saisi des marchandises dont le montant s’élève à plus de 111 millions de DA et également les moyens utilisés dans le transport des marchandises prohibées, d’un montant de 25 millions de DA, qui seront vendus aux enchères publiques. Des amendes forfaitaires de 763,5 millions de DA ont été infligées aux contrebandiers, indique le bilan des Douanes. Les journées portes ouvertes sur le corps des Douanes, du dimanche au jeudi, est l’occasion de permettre au public, particulièrement la frange des jeunes désirant intégrer ce corps, de s’imprégner d’informations sur les conditions de recrutement et les niveaux exigés, et de connaître la mission dévolue aux agents des Douanes tous grades confondus, notamment la lutte contre toutes formes de trafic et la protection de l’économie nationale. L’inspection des Douanes de Sidi Bel Abbès a, par ailleurs, mobilisé ses agents tous grades confondus, pour faire don de leur sang au centre de transfusion sanguine du CHU Abdelkader-Hassani. Une action caritative qui vise à exprimer la solidarité des douaniers avec les personnes malades et aussi pour les rapprocher davantage des citoyens et les rassurer par leur présence. N. B.

Saisie de 905 bouteilles de spiritueux

Un individu a été présenté dimanche devant le procureur de la République près le tribunal de Sfisef dans la wilaya de Sidi Bel Abbès pour détention et commercialisation de boissons alcoolisées sans autorisation. Les éléments de la Sûreté de daïra de Sfisef, qui ont été renseignés sur le mis en cause, l’ont guetté jusqu’à l’appréhender en train de vendre devant son domicile, des bouteilles de vin à des clients. La perquisition de son domicile leur a permis la saisie de 905 unités de spiritueux de différentes marques. Les services de la police ont entamé les procédures judiciaires à l’encontre du mis en cause, avant de le présenter devant le parquet de Sfisef. N. B.