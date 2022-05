Au stade de la gestation, selon toute vraisemblance, l’initiative de «rassemblement», prônée par le président Tebboune et promue par plusieurs voix officielles, fait réagir des entités politiques et associatives bien avant que les contours et les mots de cette démarche ne soient encore révélés de manière solennelle, alors que d’autres parties préfèrent attendre pour mieux voir.

PAR NAZIM B.

Si des observateurs peinent à valider l’idée de l’existence d’une telle démarche, dite de «main tendue» du Président, du moins pour le moment et dans un contexte marqué par une multitude de «dossiers chauds» dans le voisinage immédiat et à l’échelle internationale, les indices accréditant le projet ne manquent pas depuis une semaine.

Particulièrement depuis la dépêche de l’agence officielle qui a mis en avant le principe de «la main tendue en permanence» du Président «à tous les Algériens» exceptés ceux qui «ont franchi les lignes rouges et qui ont largué les amarres avec leur patrie».

Le même écrit a également mis en exergue le «besoin» de l’Algérie de tous ses enfants pour «fêter tous ensemble le 60e anniversaire de l’Indépendance», suscitant au sein des milieux politiques moult interprétations et diverses interrogations quant à la portée du message et ce que serait son prolongement politique.

Et si les choses sont encore en attente de clarté, les déclarations du président du Sénat, à la veille de la commémoration des 77 ans après les massacres du 8 Mai 1945, ont donné du crédit à la démarche présidentielle. Salah Goudjil a, en effet, mis l’accent sur la nécessité d’«adhérer à la démarche pour asseoir les bases et dessiner les contours de l’Algérie nouvelle et se mobiliser à cet effet et ce, dans le cadre de la politique de rassemblement prônée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune».

Le deuxième homme de l’Etat a ajouté que «la politique du président de la République est basée sur le principe de «l’Algérie pour tous et construite par tous», ajoutant que «la mobilisation autour du président de la République et de sa politique constitue un devoir national pour préserver l’unité nationale et conforter l’indépendance de prise de décision politique, en garantissant l’indépendance de la décision économique».

Du côté des partis politiques, certains ont d’ores et déjà affiché leur adhésion. C’est le cas du FLN, du RND et de TAJ qui ont salué la démarche. «L’initiative du président de la République visant le rassemblement et la concrétisation de la démarche d’édification d’un front interne soudé, en mesure de faire face aux défis qui s’imposent au double plan national et international», a indiqué TAJ. Le RND a annoncé, pour sa part, qu’il appuie tout «dialogue politique» qui traiterait de dossiers engageant l’avenir du pays et qui «permettrait de dépasser toutes les contraintes» et qui «éliminerait toutes les discordes».

Côté organisations de masse, c’est le secrétaire général de l’Organisation nationale des enfants de chouhada (Onec), Khelifa Smati, qui a appelé samedi à partir de Sétif, «le peuple avec toutes ses composantes, notamment les jeunes, à adhérer à la démarche du président de la République pour l’édification de la nouvelle Algérie». Un appel semblable a également été lancé par la Coordination nationale de la société civile (CNSC).

Au sein des partis politiques de l’opposition, les avis et positions ne se sont pas encore exprimés, hormis la présidente de l’Union pour le changement et le progrès (UCP), Zoubida Assoul, pour qui cette «main tendue» du chef de l’Etat devrait «se traduire par des gestes», mettant en avant le dossier des détenus d’opinion. Pour elle, la démarche doit trouver également sa traduction effective dans «l’ouverture des champs politique, associatif, syndical et médiatique consacrés par la Loi fondamentale du pays». n