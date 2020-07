Mis à rude épreuve socio-économique par le coronavirus, les pouvoirs publics ne manquent pas pour autant d’ambitions à remettre la machine productive en marche et à passer à la relance économique, promise avant l’arrivée de la pandémie, qui a réussi à brouiller la visibilité pour l’ensemble des pays de la planète.

Il reste néanmoins que ces ambitions doivent évoluer dans une conjoncture toujours sous l’emprise sanitaire avec, de surcroît, des cas de contagion qui explosent et dont l’impact sur l’économie nationale est loin d’avoir été maîtrisé. Une situation bien préoccupante, d’autant plus qu’elle évolue au rythme d’une conjoncture financière rendue très difficile par le recul des prix du pétrole dont le pays puise la quasi-totalité de ses ressources en monnaie forte. Et si certaines activités industrielles et commerciales ont pu reprendre du service à la faveur de la levée, partielle ou totale, des mesures de confinement, nombreux sont les secteurs et branches économiques qui continuent à pâtir de la Covid-19, sur fond d’une faillite qui se fait de plus en plus menaçante.

Les capacités de manœuvre du gouvernement deviennent donc de plus en plus étroites et, plus que jamais auparavant, l’implication de l’ensemble des parties concernées par le destin de l’entreprise s’impose comme voie incontournable vers la sortie de crise. Ou, du moins, vers une configuration socio-économique moins désastreuse en cette période de pandémie qui fausse tous les calculs et projets, faisant que ce destin ne se trouve pas totalement entre les mains des décideurs.

Cette réalité semble ne pas échapper à Abdelaziz Djerrad et les membres de son Exécutif. En témoignent les signes de la nouvelle démarche que le Premier ministre est en train de mettre en place pour la relance socio-économique. Celle-ci montre qu’elle ne saurait se passer du partenaire social et des opérateurs économiques, en leur qualité de deux pièces maîtresses dans l’échiquier mis en place par les pouvoirs publics, de sorte à pouvoir traverser avec le minimum de casse l’inconfortable conjoncture du pays.

Une conjoncture qui, en plus de mettre en mode ralenti la machine productive, pénalise grandement les entreprises dont principalement les travailleurs à travers de nombreux et différents secteurs d’activité, sur fond de fortes inquiétudes et d’intenses pressions qui, systématiquement, réhabilitent le dialogue dans sa portée à instaurer l’apaisement et offrir la visibilité exigée pour un retour à la normale espérée. La rencontre, hier, à El Aurassi s’inscrit bien dans cette logique, en attendant celle qui sera consacrée au plan national de relance socio-économique, en mi-août prochain.