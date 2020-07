A 7 journées de l’épilogue de la Premier League, Liverpool avait déjà acté son couronnement. Avec 22 points d’avance, les Reds avaient succédé à Manchester City leur dauphin au classement. Sur l’écart, il n’y a pas débat. Est-ce suffisant pour ne faire l’un des sacres les plus spectaculaires en Angleterre ? Pas tout à fait. La preuve par les chiffres.

Oui ! Liverpool peut toujours passer la barre mythique des 100 points en saison malgré le nul concédé samedi à domicile face à Burnley (1-1). Aujourd’hui, les camarades de Mohamed Salah comptent 93 points dans la musette à 3 rounds de la fin. C’est pour dire qu’ils pourraient compiler 102 unités éventuellement et récolter le meilleur total que le champion n’a jamais enregistré dans le championnat anglais. Référence détenue par Manchester City et ses 100 points lors de l’exercice 2017-2018.

Toutefois, en cédant les deux points hier contre les « Clarets », les nouveaux rois d’Angleterre ont aussi laissé filer un record qui était en ligne de mire. Celui détenu par Chelsea qui avait enregistré 18 succès devant son public sur 19 productions lors de la saison 2005-2006. Les poulains de Jürgen Klopp peuvent juste l’égaler.



Dans l’ombre de City et Chelsea

Pour ce qui est des tests à l’extérieur, les vainqueurs de la dernière Ligue des Champions ne pourront pas dépasser les « Citizens » qui ont amassé 50 unités lors de l’exercice écoulé sur 57 potentielles. A la clé, il y avait 16 succès pour 1 nul et deux défaites. Liverpool n’a ramené la moisson totale que 13 fois pour la séquence en cours. Un nombre qu’il pourrait porter à 15 avec les rencontres restantes loin des bases. L’autre marque que Sadio Mané & cie ne pourront pas effacer est celle de Chelsea et le statut de la meilleure défense de tous les temps en Angleterre. Lors de l’opus 2004-2005, les Blues n’avaient encaissé que 15 buts. Jusqu’à présent, la formation de la Mersey a vu ses filets trembler 27 fois en 35 productions. Pour l’anecdote, même si les « Scousers » avaient fini vice-champions lors de cuvée 2018-2019, ils étaient moins perméables. Le portier Alisson Becker n’était allé chercher le ballon au fond de sa cage qu’à 22 reprises.

Par ailleurs, sur le plan offensif, on est loin de la meilleure attaque et les 106 pions des Skyblues de Guardiola au terme de la défunte édition. Le team sextuple vainqueur de la LDC a besoin de 30 buts pour faire mieux. Impossible à faire en 3 matchs.



Ce qui reste jouable

Malgré cela, les nouveau patrons de la Premier League peuvent gommer des stat’ de l’ardoise et les mettre à leur nom. Et ça sera une question d’écart de points entre le champion et son dauphin. Record détenu par Man. City qui avait relégué Manchester United à 19 longueurs en 2017-2018. Pour l’instant, Liverpool compte 21 unités d’avance sur les coéquipiers de Riyad Mahrez. Pour maintenir l’écart, il faudra faire carton plein et un glaner tous les points qui restent en jeu.

Cela devrait aussi leur permettre de devenir l’équipe qui a gagné le plus de rencontres sur une saison avec 33 victoires contre les 32 de Manchester City. Au menu, il y aura Arsenal, Chelsea et Newcastle. C’est pour dire que la tâche ne sera pas facile. Somme toute, le Liverpool qu’on qualifie d’impressionnant pourrait battre un seul record cette saison. Celui de la précocité uniquement. Il faut dire que ceci n’aurait pas été possible sans l’accident industriel de City. Pour preuve, ce dernier reste en lice sur tous les autres tableaux. Cela dit, ça n’enlève rien à la remarquable performance de Klopp et ses protégés. n