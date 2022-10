L’annonce de l’autorisation de reprendre l’importation pour le marché automobile à partir de l’année prochaine a été un véritable soulagement pour les Algériens qui l’ont largement exprimé. Ceci est visible à travers les réseaux sociaux où ils se sont dit contents que cette mesure ait, enfin, été prise, lors du Conseil des ministres d’avant-hier dimanche, après des années de blocage.

PAR INES DALI

Les importations seront ouvertes à partir de 2023 aussi bien pour les constructeurs que pour les particuliers.

Les constructeurs automobiles seront autorisés à importer dans un premier temps, avant de mettre en place des usines pour la production sur le sol algérien. Quant aux particuliers, ils pourront importer des véhicules de moins de 3 ans, une opération suspendue depuis des années. Mais sitôt cette nouvelle annoncée, elle a eu directement pour effet de faire flamber le marché parallèle de la devise, alors que les importations seront autorisées à partir de janvier 2023, date d’entrée en vigueur de la loi de finances 2023 dans le cadre de laquelle la mesure a été prise. Et encore ! Car il faut savoir que même après la publication de la loi de finances dans le Journal officiel, il restera des modalités, notamment de financement, qui devront être précisées par décret exécutif. Ce qui fait qu’aucune échéance exacte ne peut être avancée pour le moment pour l’importation des véhicules de moins de 3 ans par les particuliers.

En effet, à la question de savoir quelle serait la date d’entrée en vigueur de la décision d’importation des véhicules, le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a répondu que «cela dépend du parachèvement des dispositions organisationnelles avec le ministère des Finances concernant les procédures douanières et autres».

Si pour les constructeurs automobiles qui devront importer il s’agit de négociations d’Etat à Etat, il en est autrement pour les concessionnaires qui, eux, ont l’obligation de se conformer à un cahier de charges. Mais dans tous les cas, contrairement aux appréhensions exprimées, ils auront la latitude d’importer.



Le cahier des charges fin prêt

«Le cahier des charges est prêt. Il sera présenté lors du prochain Conseil des ministres», a fait savoir M. Zeghdar, dans une déclaration à la presse au terme de la 5e session du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN) algéro-français. Il a tenté de rassurer en affirmant que «toutes les directives concernant la rédaction du cahier des charges tant attendu par l’ensemble des concessionnaires seront prises en considération».

En tout état de cause, la suspension des importations des véhicules neufs et l’arrêt des usines d’assemblage a provoqué une hausse vertigineuse des prix des véhicules d’occasion qui, contre toute logique, se sont vus écouler au prix du neuf, l’offre étant inexistante, alors que durant des années, il y avait profusion contre de très fortes dépenses en devises. En 2012, l’Algérie a importé des véhicules pour 7,5 milliards de dollars. En 2013, le montant était de 7,4 milliards de dollars pour redescendre un peu en 2014 à 5,7 milliards de dollars, selon les chiffres annoncés par le Premier ministre Aïmene Benaderrahmane. Ce sont des montants exorbitants, cela d’autant qu’ils étaient injustifiés puisque, toujours selon le Premier ministre qui a pointé certains concessionnaires sans les citer, «ils achetaient des voitures à 4.000 dollars à l’étranger et les revendaient à l’équivalent de 14.000 dollars en Algérie». Mais l’Algérie ne veut plus se contenter d’être seulement un marché pour les véhicules étrangers puisqu’elle escompte mettre en place une véritable industrie automobile. Une industrie qui ne peut être complètement réalisée du jour au lendemain, mais qu’il est nécessaire de lancer avec des constructeurs fiables et d’aller de l’avant. Le ministre de l’Industrie s’est montré optimiste à ce propos, que le secteur de l’industrie automobile en Algérie connaîtra «une forte impulsion d’ici fin 2022 ou au début 2023». Il y aura «un redémarrage notamment après la promulgation de la loi sur l’investissement et des textes d’application y afférents. Je pense qu’il y aura un décollage industriel y compris celui de l’industrie automobile», a-t-il estimé. n