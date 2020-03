Le haut fourneau du complexe sidérurgique Sider El Hadjar (Annaba) a été fermé la nuit de dimanche à lundi dans le cadre des mesures préventives contre le coronavirus, rapporte l’APS en citant la responsable de la cellule de communication du complexe, Souhila Khelef. La décision a été prise à la suite de la libération de près de 4.000 travailleurs en application des mesures préventives contre la propagation du Covid-19, a indiqué la même source. Après la fermeture du haut fourneau et des aciéries, toute la chaîne de production du complexe devra cesser de fonctionner vers la fin de la semaine pour maintenir uniquement le service minimum vital, a précisé la chargée de communication qui a déclaré que les opérations de commercialisation se poursuivront jusqu’à épuisement des stocks estimés à 50.000 tonnes de produits ferreux. Le complexe sidérurgique Sider E Hadjar emploie plus de 6.000 travailleurs et dispose d’une capacité de production annuelle d’environ 800.000 tonnes.

