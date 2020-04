Le ministère de la Défense nationale (MDN) a démenti, samedi dans un communiqué, « catégoriquement » les rumeurs concernant le limogeage et l’arrestation d’un nombre de chefs de structures centrales et de cadres supérieurs au sein de l’Armée Nationale Populaire (ANP). « Certains sites électroniques et réseaux sociaux ont fait circuler, hier, vendredi 17 avril 2020, de fausses informations et des rumeurs concernant le limogeage et l’arrestation d’un nombre de chefs de structures centrales et de cadres supérieurs au sein de l’Armée Nationale Populaire« , a précisé le MDN. « Le MDN dément catégoriquement ces allégations tendancieuses colportées par des porte-voix et des parties malintentionnées qui n’ont pas digéré les changements initiés par Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, tentant vainement de semer la confusion et le trouble au sein des rangs de l’ANP, qui demeurera à jamais le rempart impénétrable qui préserve notre Patrie des complots et des conspirations« , a ajouté la même source. A cet effet, le MDN, qui dénonce « avec force ce genre de pratiques abjectes, saura engager les actions légales requises pour présenter les instigateurs de ces campagnes devant la justice, afin de mettre un terme à ces désinformations et manipulations de l’opinion publique« . Par ailleurs, le MDN affirme que « toutes les décisions prises dans ce cadre, sont traitées médiatiquement en toute transparence, et que l’opinion publique est informée au moment opportun« .

