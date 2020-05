La saison 2019-2020 des Ligues 1 et 2 reprendra après « la levée du confinement et autorisation de rassemblements » a annoncé, ce dimanche,

Fédération algérienne de football (FAF) sur son site web. La décision a été prise lors de la réunion du Bureau fédéral (BF) de la FAF, tenue en visioconférence, sous la présidence de Kheïreddine Zetchi. Au cours de cette réunion, il a été décidé de maintenir la feuille de route initialement établie par le BF le 30 avril dernier, qui consiste à poursuivre le reste de la saison 2019-2020 des Ligues 1 et 2 sur une période de 8 semaines, après une période de préparation de 5 à 6 semaines, quelle que soit la date qui sera arrêtée par les pouvoirs publics. Il s’ensuivra une phase de repos total d’au moins une semaine aux joueurs puis une autre active d’un mois qui amorce le début de la période d’enregistrement. Ce n’est qu’après cette phase que la nouvelle saison débutera à une date à arrêter ultérieurement. A rappeler que les deux championnats des deux ligues sont suspendues depuis le 16 mars en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19). Pour les championnats amateurs (LNFA et LIRF) de la catégorie seniors, ils seront calqués sur les championnats professionnels des Ligues 1 et 2 (éventuellement à une semaine près). La décision du BF intervient deux jours après la sortie médiatique du président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, lors de laquelle il a affiché son scepticisme quant à une reprise de la compétition en raison de la crise sanitaire provoquée par le COVID-19. « Personnellement, je pense que nous ne pouvons pas reprendre la compétition. Il sera très difficile aux clubs de respecter les mesures de prévention et le protocole sanitaire. Nous n’avons pas les moyens des pays européens pour rejouer au football, des centaines de millions d’euros ont été déboursés en Europe pour reprendre. La santé du citoyen doit primer avant toute autre chose », a-t-il indiqué. L’ensemble des compétitions et manifestations sportives, toutes disciplines confondues, sont suspendues en Algérie depuis le 16 mars dernier et ce jusqu’au 13 juin, en raison de la propagation du COVID-19. Avant la suspension du championnat de Ligue 1, le CR Belouizdad occupait la tête du classement avec 40 points, devançant de trois longueurs ses deux poursuivants directs, l’ES Sétif et le MC Alger. Le Chabab et le « Doyen » comptent un match en moins. En Ligue 2, l’Olympique Médéa domine la compétition avec 42 points, soit deux de plus que son dauphin la JSM Skikda.

