Si Ismaël Bennacer n’a pas pu prendre part au 1/8 de finale ‘’aller‘’ de Ligue des Champions UEFA la semaine dernière avec l’AC Milan face à Tottenham Hotspurs, Riyad Mahrez devrait débuter ce soir avec Manchester City pour le déplacement chez le RB Leipzig. En forme en ce début d’année, l’ailier-droit sera l’un des atouts des Citizens dans une compétition qui lui réussit bien sur le plan personnel.

Par Mohamed Touileb

Le week-end passé, Mahrez n’a pas joué pour le déplacement à Nottingham Forest en Premier League. Mais, avant que Pep Guardiola ne décide de se passer de ses services et mettre Phil Foden en concurrence avec lui, le « Vert » s’est montré décisif depuis la reprise des compétitions après le Mondial 2022. En effet, il a brillé avec les « Skyblues » en marquant 1 but et délivrant une passe décisive lors du succès 3 buts à 1 contre Aston Villa en championnat.

Le Dz est certainement l’un des joueurs les plus en forme et décisif du moment dans le monde. Les statistiques sont implacables à ce sujet. En effet, le gaucher a marqué 6 buts et délivré 3 passes décisives en 9 apparitions dans toutes les compétitions depuis le début de l’année civile. Personne, même le serial buteur Erling Haaland, ne fait mieux que lui dans ce registre.



Productif en « knockout stage »

Pour la sortie européenne, le « Vert » sera attendu dans un tournoi où il a l’habitude de briller. Surtout lors de la phase à élimination directe comme il l’avait fait lors des deux dernières éditions. Il avait notamment marqué en demie contre le Real Madrid en aller-retour. Mais ça n’avait pas suffi à qualifier les siens.

Lors de la séquence 2020-2021, il avait aussi pesé dans le dernier carré en inscrivant 1 pion lors de la première manche à Paris face au PSG avant de mettre un doublé lors de l’acte II en Angleterre. Sur ce coup, ça avait suffi mais les Mancuniens s’étaient inclinés en finale contre Chelsea. Pour l’instant, Mahrez compte 2 buts et 1 passe D seulement après le premier tour. Mais, il faut noter qu’il a souvent été transcendé par la phase à élimination directe. Il tentera de confirmer cela ce soir.



Inter Milan – FC Porto : Indécis

Dans l’autre duel de la soirée, l’Inter Milan reçoit le FC Porto dans une affiche qui semble, de prime abord, équilibrée. D’ailleurs, elle met aux prises deux clubs qui sont tous les deux seconds dans leurs championnats respectifs. Passés en tant que leaders de leurs poules ‘’B‘’ en devançant notamment le Bayer Leverkusen et l’Atlético Madrid, les Portugais présentent une réelle menace pour les Italiens.

Les « Dragons » n’ont plus perdu depuis 22 rencontres et restent sur 10 succès d’affilée toutes épreuves réunies. C’est pour dire que les « Nerazzurri » devront mettre le bleu de chauffe pour battre les protégés de Sérgio Conceição. Les Transalpins montrent aussi une certaine solidité puisqu’ils n’ont été défaits qu’une fois lors de leurs 18 derniers tests. Clairement, cette affiche n’est pas celle qui inciterait les pronostiqueurs à mettre une mise tant elle semble indécise. Malgré cela, on ne pense pas qu’elle sera fermée.

Programme de la soirée à partir de 21h00 :

RB Leipzig – Manchester City (Mahrez)

Inter Milan – FC Porto