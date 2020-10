A peine 2 mois après l’épilogue de l’édition 2019-2020, la Ligue des Champions UEFA revient pour le plus grand bonheur des amoureux du foot. Les conditions sanitaires n’ont pas changé avec le spectre du Coronavirus qui plane toujours. Un protocole sanitaire renforcé, des stades toujours sans public, mais le football qui survit toujours à la pandémie avec des souvenirs passés toujours aussi présents. Notamment pour cet alléchant Paris Saint-Germain Manchester United, une des nombreuses affiches intéressantes à suivre lors de cette première journée qui se prolongera demain mercredi.

Avant les premiers « chocs » de cet opus 2020-2021 puisque 2 rencontres se joueront à partir de 17h55. Il s’agit de Dynamo Kiev – Juventus Turin (Groupe G), qui se déroulera en l’absence de Cristiano Ronaldo (en quatorzaine car atteint de la COVID19), Zenit Saint Petersburg – Club Brugge (Groupe F).



Saint-Germain face au traumatisme mancunien

Parmi les 6 empoignades restantes, les yeux seront rivés sur l’antre parisien où le PSG retrouvera Manchester United. Cette fois, ça sera en phase de poules et dans un groupe « H » comptant aussi le RB Leipzig et Başakşehir FK qui s’affrontent dans l’autre match en Allemagne. Finaliste de la dernière séquence de C1, les Français repartiront avec les mêmes intentions et le même objectif fixé depuis 2009 et l’arrivée des Qataris : gagner la coupe aux grandes oreilles.

Un soir de 6 mars 2018, les « Red Devils », battus 2 buts à 0 par Kylian Mbappé et consorts en Angleterre, étaient partis se qualifier (succès 3 buts à 1 sur le fil) au Parc des Princes causant une véritable stupeur. Un épisode qui reste dans les esprits de la troupe à Thomas Tuchel qui cherchera à gommer ce mauvais souvenir. Comme il y a deux ans, les Anglais ne sont pas dans une forme étincelante. En atteste leur débuté raté en Premier League où ils n’ont pu totaliser que 6 points en 4 sorties. En face, Neymar & cie ont enchainé avec 5 succès pour se poser auw commande de la Ligue 1 Uber Eats. Avantage PSG mais on ne sait jamais.

D’autres chocs au menu, Fares découvre la LDC

Par ailleurs, l’explication entre Chelsea et le FC Séville (Groupe E) au stade Stamford Bridge, promet d’être spectaculaire comme c’est souvent le cas pour les rencontres angol-espagnoles. Et ce, même si les deux adversaires du soir ne présentent pas de résultats constants depuis l’entame de la saison. Mais les Sévillans sont là grâce à leur triomphe en Ligue Europa. Ce qui montre leur qualité.

Aussi, il y aura un intéressant Lazio Rome – Borussia Dortmund (Groupe F) qui pourrait voir l’Algérien Mohamed Fares faire son baptême du feu en Ligue des Champions qu’il découvrira pour la première fois. Transféré cet été vers le club de la capitale italienne en provenance de la SPAL, l’arrière-gauche sera le premier Fennec à entamer la campagne européenne puisque Mahrez (Manchester City), Ramy Bensebaïni (Borussia M’gladbach) et El Arabi Hilal Soudani (Olympiakos) entreront en lice demain.



Le Barça et Messi sous la loupe

Face à une opposition moins flamboyante, le FC Barcelone retrouvera la compétition qu’il a remportée à 5 reprises. Pour débuter son challenge, le Barça sera opposé à la modeste formation hongroises du Ferencvárosi Torna Club. Oui, ce nom ne vous dit rien mais c’est le double champion de Hongrie en titre qui revient en LDC pour la première fois depuis 1995-1996.

Pour les Catalans, rien de mieux pour essayer de retrouver un bon rythme de croisière. Surtout après le revers concédé chez Getafe (1-0) samedi dernier en Liga et la grosse gifle subie en quarts de le challenge européen avec ce légendaire 8-2 infligé par le Bayern Munich, champion d’Europe plus tard pour la 6e fois de son histoire. Lionel Messi, deuxième meilleur buteur de ladite épreuve avec 115 pions, sera attendu. L’Argentin est devant une belle opportunité pour se rapprocher de CR7 qui domine cet exercice avec 131 unités. n

Programme de la soirée de Ligue des Champions

Groupe E :

Chelsea FC – FC Séville (20h)

Stade rennais – FC Krasnodar (20h)

Groupe F :

Lazio Rome (Fares) – Borussia Dortmund (20h)

Zenit Saint Petersburg – Club Brugge (17h45)

Groupe G :

FC Barcelone – Ferencvárosi Torna Club (20h)

Dynamo Kiev – Juventus Turin (sans Cristiano Ronaldo) (17h45)

Groupe H :

Paris Saint-Germain – Manchester United (20h)

RB Leipzig – Başakşehir FK (20h)