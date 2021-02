Les champions d’Angleterre devront se déplacer à Budapest pour y disputer leur huitième de finale aller de Ligue des champions contre le RB Leipzig. Liverpool ne pourrait pas se rendre en Allemagne pour le match du 16 février en raison des protocoles du pays en matière de coronavirus, ce qui a obligé Leipzig à trouver une solution de rechange.

Le match se jouera désormais à la Puskas Arena en Hongrie, les Reds confirmant la nouvelle samedi après-midi. « Le huitième de finale de la Ligue des champions de Liverpool, match aller contre le RB Leipzig, se jouera à Budapest », a fait savoir le club. « La capitale hongroise accueillera la rencontre entre les deux équipes à la Puskas Arena le mardi 16 février, car la réglementation allemande du Covid-19 empêche les Reds de disputer le match à la Red Bull Arena. Le match retour se jouera à Anfield le mercredi 10 mars.» Le club de Bundesliga a publié sa propre déclaration, qui donne plus de détails sur le changement de lieu : « Après le rejet par la police fédérale de la demande d’entrée en Allemagne de l’équipe de Liverpool, le RB Leipzig a trouvé un autre lieu pour le prochain événement en consultation avec l’UEFA et le Liverpool FC. Le match contre Liverpool se jouera à la Puskas Arena de Budapest. La Puskas Arena accueille les matchs à domicile de l’équipe nationale hongroise et certains des prochains matchs de l’UEFA Euro 2021. Ferencvaros a également joué deux de ses trois matchs à domicile lors de la phase de groupes de la Ligue des champions de l’UEFA 2020-2021 à la Puskas Arena. »



Avantage pour les Reds ?

Leipzig a échappé à la sanction de l’UEFA pour avoir trouvé un nouveau lieu de rencontre avant le 8 février, car elle risquait auparavant de perdre le match aller par forfait sur le score de 3-0. Il avait été initialement suggéré que Liverpool pourrait accueillir le match d’ouverture à Anfield, mais le club n’a jamais sérieusement envisagé de renoncer à l’avantage du terrain pour le match retour. La Russie a également été évoquée comme une destination possible pour le match, et il a même été question que le match se déroule au Tottenham Hotspur Stadium dans le nord de Londres, mais Budapest a toujours été le premier choix de Leipzig.

Une situation qui pourrait profiter aux Reds, Leipzig ayant dû renoncer à l’avantage du terrain après avoir remporté ses trois matches de la phase de groupes à la Red Bull Arena, notamment contre le PSG et Manchester United. Les hommes de Jurgen Klopp auront l’occasion de prendre un avantage sur terrain neutre avant d’accueillir le club allemand à Anfield en mars, mais les supporters ne pourront toujours pas assister à l’un ou l’autre des matches. Demi-finaliste la saison dernière, le RB Leipzig tentera de créer une petite surprise en faisant chuter le vainqueur de la saison précédente.

