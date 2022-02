C’est assez déroutant. Mais à découvrir la une de Marca hier, on pouvait presque croire que le quotidien sportif se réjouit de la défaite du Real Madrid sur la pelouse du Paris SG en 8e de finale aller de Ligue des Champions (1-0). La raison ? Le quotidien sportif espagnol considère sans doute déjà l’auteur du seul but de la rencontre, Kylian Mbappé, comme un futur joueur merengue.



«Mbappé est si bon !», lâche Marca.

«Il a matérialisé dans le temps additionnel la domination totale du PSG sur le Real Madrid», «il laisse sa patte et fait exploser le Real»… avant d’«arriver gratuitement pour ne pas trop le fâcher». Le sentiment est le même à la lecture de la une du concurrent As. «C’est une bombe», s’enthousiasme le journal espagnol au sujet de l’attaquant parisien, saluant son «énorme prestation». ABC, publication généraliste, parle pour sa part d’une «performance endiablée de l’attaquant français donnant la victoire à un PSG dominateur» et titre, comme El Mundo d’ailleurs, «Mbappé punit le Real Madrid à la dernière minute». El Pais est sur la même thématique et développe en pages intérieures.



Les Catalans aussi ont adoré

«Mbappé joue encore au PSG et le Real, au profil très très bas, rachitique, l’a payé. (…) Mbappé a condamné le Real. Avec mérite, pas seulement parce que l’attaquant français a été bien au-dessus de tous les autres joueurs, mais aussi parce que le PSG a été à un niveau bien supérieur aux hommes d’Ancelotti», peut-on lire. En Catalogne, aussi, on se régale de la réalisation du champion du monde 2018. Mais pas forcément pour les mêmes raisons. «Ainsi gagne Mbappé», lance Mundo Deportivo, saluant le «but du potentiel futur renfort madrilène en fin de match» qui «rend justice à un PSG dominateur». Sport pour sa part résume la soirée madrilène. Pour le journal, les Merengues ont subi une «démonstration et but de classe». «Mbappé a rendu justice avec un immense but digne d’un authentique crack mondial à la 93e», explique le quotidien, qui se demande si, après ce match, l’international tricolore «voudra toujours aussi clairement aller au Real» après ce match. Sans doute préfèrerait-il ne pas le voir débarquer au Real, c’est sûr. n

