Hier, au lendemain d’un triplé au Camp Nou qui va marquer sa carrière, Kylian Mbappé était célébré par l’ensemble des médias sportifs européens. Bourreau du Barça et grand protagoniste de la victoire du PSG (1-4), le champion du monde est considéré comme l’étoile du présent. Et celle de demain.

Il y a des soirées qui peuvent vous lancer une carrière. D’autres la changer. Ou encore la briser. Avant mardi soir, celle de Kylian Mbappé était lancée depuis plusieurs années. Et sa trajectoire ascendante ne faisait aucun doute. Mais lorsque vous réalisez un triplé au Camp Nou, et qui plus est en phase à élimination directe de la Ligue des Champions, une performance jamais réalisée auparavant, votre carrière ne peut que changer. Pour Mbappé, c’est certain : il y aura un avant et un après Barça-PSG (1-4).

Au lendemain de cette performance sensationnelle, l’international français est célébré par la plupart des médias sportifs ce mercredi. Et notamment ceux considérés comme proches du Real Madrid, qui rêvent de le voir porter le maillot des Merengues depuis plusieurs saisons maintenant. « Mbappé explose le Barça », titre par exemple Marca, qui le qualifie tout simplement de « génie ». Du côté de AS, on parle de « l’ouragan Mbappé » et d’une véritable « exhibition » de la part de l’attaquant du PSG.



LE VRAI MESSI DU PSG

En Catalogne, l’humeur n’est pas vraiment la même. Pour le quotidien Sport, Mbappé a tout simplement « roulé » sur le Barça. « Un match spectaculaire de l’attaquant qui met presque K.O les Blaugrana », peut-on lire en Une du média. « Il a été énorme », reconnaît Mundo Deportivo, totalement résigné avant le match retour au Parc des Princes le 10 mars prochain.

Du côté de l’Italie, on parle de Mbappé comme « le vrai Messi du PSG ». « Il choisit le Camp Nou pour le démontrer, effaçant la honte de la remontada de 2017 », écrit La Gazzetta dello Sport, qui le crédite d’une note de 9/10. « Si ce n’est pas un passage de témoin, il ne manque pas grand-chose », ajoute le quotidien transalpin. Du côté du Corriere dello Sport, on parle d’une « nuit de rêve » pour l’ancien Monégasque, considéré comme « le nouveau crack du football mondial ».

Retour en France, où Le Parisien est aujourd’hui « comme dans un rêve ». Mardi soir, le PSG a été « sublimé par un éblouissant Kylian Mbappé », estime le quotidien francilien. De son côté, L’Equipe salue le « match exceptionnel » des hommes de Mauricio Pochettino, tout simplement « galactiques » face à ceux de Ronald Koeman.n

Articles similaires